Mas es queixa a Montero: “L’objectiu de dèficit zero és injust”

La consellera d’Economia i Hisenda del Govern, Natàlia Mas, ha enviat una carta a la ministra d’Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, on es queixa sobre l’objectiu de dèficit zero que imposen a Catalunya i a la resta de comunitats. En l’escrit, Mas exigeix a la ministra que equilibri pressupostari a les comunitats autònomes de cara al 2024 és “injust i desproporcionat” i reclama que l’objectiu de dèficit s’elevi fins a l’1% aproximadament.

En la seva missiva, Mas també exigeix al govern espanyol que informi de la previsió d’ingressos del model de finançament per poder “elaborar correctament” els pressupostos catalans de l’any que ve. “Si bé la previsible pròrroga pressupostària dels pressupostos generals de l’Estat durant els primers mesos del 2024 pot dificultar conèixer la previsió d’entregues a compte, això no és motiu per no disposar de la previsió de liquidació del 2022”, afirma Mas Guix a la carta.

El mes de juliol, el Govern ja va publicar l’ordre d’elaboració dels pressupostos del 2024, però per fer-los li cal la previsió d’ingressos del model de finançament, que representa més del 80% dels recursos disponibles per a la Generalitat. “Lamentablement, el ministeri no ens ha entregat aquesta informació”, es queixa la consellera d’Economia i Hisenda. “És una dada que el ministeri ja té i que no té relació amb les previsions de l’any vinent”, reitera Mas Guix.

Objectius de dèficit

Sobre els objectius de dèficit, la consellera recorda que encara no han estat aprovats i que, per tant, el govern espanyol encara els podria revisar. En aquest sentit, la consellera Mas reitera a Montero que les comunitats haurien de poder tenir un dèficit “proporcional a la despesa pública que assumeixen”, que és del terç del total.

Així, i tenint en compte que la previsió de l’executiu espanyol per al 2024 és d’un dèficit del 3%, la conselleria d’Economia apunta que les comunitats haurien de poder tenir aproximadament l’1%.

Aquesta carta de Mas a Montero arriba només tres dies abans que el Govern presenti les noves balances fiscals respecte al govern espanyol, i que mostraran el dèficit que Catalunya acumula amb el govern espanyol.