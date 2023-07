Catalunya eleva el dèficit fins als 1.380 milions d’euros

El dèficit de Catalunya es va situar en els primers sis mesos de l’any en 1.380 milions d’euros, un 0,52% del PIB. La xifra s’ha més que duplicat en només un any: en el primer semestre del 2022, el diferencial negatiu es va situar en uns 627 milions, llavors un 0,25% del producte interior brut. La tendència catalana s’observa, segons les dades del ministeri d’Hisenda, a la majoria de territoris de l’Estat: el conjunt de les administracions territorials ha disparat el seu dèficit fins als 6.193 milions d’euros, un 0,44% del PIB. Entre el gener i el juny del curs passat, es va quedar en els 2.674 milions, poc més del 0,2% del conjunt de l’economia. Segons el govern espanyol, l’alça del dèficit de les administracions territorials respondria a un diferencial entre el creixement de les despeses i dels ingressos d’aquestes. Les dades del ministeri d’Hisenda apunten que la despesa total hauria crescut un 9,2% -impulsats pels interessos del deute i les pujades salarials dels treballadors públics-, mentre que els ingressos només s’haurien expandit en un 5,1%.

El dèficit conjunt de l’administració central, la Seguretat Social i les administracions territorials mostra una contracció fins a l’1,24% del PIB, unes tres dècimes menys que en el mateix període del 2022, i se situa en els 17.481 milions d’euros. Per la seva banda, el dèficit atribuït només a l’Estat va caure en els primers sis mesos de l’any un 6,6% i supera amb prou feines els 24.090 milions d’euros. Així, retrocedeix més de dues dècimes en comparació amb el juny del curs passat per quedar-se en l’1,71% del PIB. Per la seva banda, la Seguretat Social ha fet retrocedir el seu dèficit fins, als 848 milions d’euros, després d’haver superat els 1.100 milions el maig del 2022; i se situa en el 0,06% del producte interior brut. El ministeri d’Hisenda han celebrat la dada, tot assegurant que “continua el descens del dèficit de l’estat iniciat el 2021 com a conseqüència de la reactivació econòmica”.

Impostos a l’alça

La retallada de dèficit per part de l’Administració central respon a un increment del 7,9% dels ingressos no financers, impulsats principalment pels impostos. La recaptació fiscal de l’Estat es va elevar fins al juny en un 5,5% en comparació amb el mateix mes del 2022, fins als 101.692 milions d’euros; mentre que el total dels recursos no financers van créixer fins als 122.192 milions. Segons les dades del ministeri d’Hisenda, els impostos sobre renda i patrimoni i l’Impost de societats van ser els tipus que més van aportar a les arques espanyoles, amb muntants de 38.602 milions i 11.304 milions d’euros respectivament. Per la seva banda, l’aportació dels nous gravàmens -l’impost als envasos de plàstic i les taxes als beneficis extraordinaris a les grans energètiques i a les entitats financeres- van aportar conjuntament uns 1.685 milions d’euros.