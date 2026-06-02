El mes de maig ha suposat un nou trencament de rècords a Catalunya amb la superació del màxim històric d’aquest mes i suposa que actualment ja es freguin els 4 milions d’empleats. Segons les dades ofertes pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social el mes de maig a Catalunya va acabar amb un total de 3.971.167 treballadors afiliats a la seguretat social, xifra que suposa que el mercat laboral català hagi trencat els rècords anteriorment registrats.
Les xifres mostren que en total hi ha 50.034 ocupats més que l’abril, la diferència d’afiliats més gran entre mesos des del 2012. En total Catalunya va sumar 89.882 feines aquest maig respecte a l’any passat (+2,32%) i l’atur es va reduir per tercer mes consecutiu, registrant una disminució de 6.900 aturats, xifra que situa en 307.627 els desocupats a Catalunya, unes dades que són les més baixes des del maig del 2008. En total, les xifres del mercat laboral català impliquen que per quarta vegada aquest supera el llindar dels 3,9 milions d’afiliats, un fet que només havia succeït el passat mes d’abril i el juny i el juliol del 2025.
Girona i el sector de la construcció lideren el descens de l’atur
Pel que fa a Catalunya on més s’ha notat aquest descens de l’atur ha estat a les comarques gironines on durant el mes de maig la desocupació va caure un 2,51% respecte el mes d’abril mentre que en els darrers dotze mesos les xifres msotren un descens del 5,87%. Pel que fa a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona l’atur va caure, respecte l’abril, un 2,99%, 2,59% i 2,04% respectivament i en els darrers dote mesos un 3,38%, 3,83%, i un 3,48%, respectivament.
Per la seva banda, els sectors que van liderar la caiguda de l’atur el mes de maig van ser l’agricultura (-3,49%) i en el sector serveis (-2,40%), la indústria (-1,71%) i la construcció (-1,48%). Un sector de la construcció que és el líder indiscutit en els darrers dotze mesos amb una caiguda del 12,06%, seguit de l’agricultura (-6,80%), la indústria (-5,48%) i el sector serveis (-3,8%).