El mes de mayo ha supuesto un nuevo rompimiento de récords en Catalunya con la superación del máximo histórico de este mes y supone que actualmente ya se rocen los 4 millones de empleados. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el mes de mayo en Catalunya terminó con un total de 3.971.167 trabajadores afiliados a la seguridad social, cifra que implica que el mercado laboral catalán haya roto los récords anteriormente registrados.

Las cifras muestran que en total hay 50.034 ocupados más que en abril, la diferencia de afiliados más grande entre meses desde 2012. En total, Catalunya sumó 89.882 empleos este mayo respecto al año pasado (+2,32%) y el paro se redujo por tercer mes consecutivo, registrando una disminución de 6.900 parados, cifra que sitúa en 307.627 los desempleados en Catalunya, unos datos que son los más bajos desde mayo de 2008. En total, las cifras del mercado laboral catalán implican que por cuarta vez este supera el umbral de los 3,9 millones de afiliados, un hecho que solo había sucedido el pasado mes de abril y en junio y julio de 2025.

Girona y el sector de la construcción lideran la caída del paro

En cuanto a Catalunya, donde más se ha notado esta caída del paro ha sido en las comarcas gerundenses, donde durante el mes de mayo el desempleo cayó un 2,51% respecto al mes de abril, mientras que en los últimos doce meses las cifras muestran una disminución del 5,87%. En cuanto a las comarcas de Lleida, Tarragona y Barcelona, el paro cayó, respecto a abril, un 2,99%, 2,59% y 2,04% respectivamente y en los últimos doce meses un 3,38%, 3,83%, y un 3,48%, respectivamente.

Por su parte, los sectores que lideraron la caída del paro en mayo fueron la agricultura (-3,49%) y en el sector servicios (-2,40%), la industria (-1,71%) y la construcción (-1,48%). Un sector de la construcción que es el líder indiscutible en los últimos doce meses con una caída del 12,06%, seguido de la agricultura (-6,80%), la industria (-5,48%) y el sector servicios (-3,8%).