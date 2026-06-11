L’exministre d’Afers Exteriors i expresident de l’Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha posat en dubte aquest dijous el relat de fortalesa econòmica que defensa el govern espanyol. Durant la seva intervenció a la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d’Urgell, el també president del CIDOB ha assegurat que les dades de creixement de l’economia espanyola són “enganyoses” perquè amaguen un problema de fons: la caiguda de la productivitat per càpita.
Borrell ha advertit que aquest fenomen no és exclusiu d’Espanya, sinó que afecta bona part d’Europa. “Els europeus tenim un problema“, ha afirmat, assenyalant que la productivitat per hora treballada disminueix mentre que als Estats Units continua creixent. Segons ha explicat, una de les causes és que Europa ha destinat bona part de les seves inversions a sectors com l’hoteleria o les segones residències, en lloc d’apostar decididament per la innovació i la indústria tecnològica.
Europa perd pes davant la Xina
L’exdirigent socialista també ha lamentat que la Unió Europea hagi quedat enrere en àmbits estratègics com els semiconductors, les telecomunicacions, el programari o la intel·ligència artificial. En aquest sentit, ha remarcat l’ascens de la Xina, que ja representa el 22% de la producció mundial i fabrica un de cada tres productes industrials del planeta. “Fa cinc anys no érem prou conscients que la Xina era puntera en desenvolupament tecnològic”, ha afirmat. També ha criticat que l’excés de competència entre empreses europees hagi impedit la creació de grans campions industrials continentals capaços de rivalitzar amb els gegants nord-americans i asiàtics.
Immigració i habitatge
En la seva anàlisi, Borrell també ha abordat el fenomen migratori. Ha recordat que cada any arriben a Espanya unes 250.000 persones procedents de l’Amèrica Llatina i ha relacionat aquest augment demogràfic amb la pressió sobre el mercat de l’habitatge. Tot i això, ha subratllat que la immigració continua sent imprescindible per sostenir l’economia i cobrir necessitats laborals.
Un món més inestable
Més enllà de l’economia, Borrell ha advertit que Europa afronta un “nou desordre mundial” marcat per la rivalitat entre potències i la pèrdua d’influència occidental. Ha alertat que els Estats Units “ja no volen ser el nostre paraigua protector” i ha defensat que la Unió Europea reforci la seva autonomia estratègica i la seva capacitat de defensa. També ha recordat el pes creixent de l’anomenat sud global, que representa el 60% de la població mundial i que, segons ha dit, observa Europa amb recel pel llegat del colonialisme i l’imperialisme. “Tenen memòria”, ha conclòs.