El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, ha mantingut aquest dimarts a París una reunió amb el representant Comercial dels Estats Units, Jamieson Greer, a qui ha urgit que el seu país torni com més aviat millor als termes de l’acord comercial que les dues parts van tancar el juliol del 2025 i que establia un sostre del 15% a la majoria. La trobada ha tingut lloc després que aquest cap de setmana l’inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, amenacés amb la imposició d’aranzels del 25% els cotxes europeus en represàlia a la tardança de la Unió Europea per aprovar definitivament l’acord, ja que es continua debatent en un diàleg a tres entre la Comissió Europea, el Consell (Estats) i el Parlament.
Durant la trobada, d’hora i mitja de durada, Sefcovic ha subratllat la importància que els punts clau de l’acord entrin en vigor abans del primer aniversari a l’estiu, i ha informat la delegació nord-americana sobre el calendari “més probable” per a la seva conclusió, “respectant les prerrogatives dels co-legisladors”, segons ha informat un portaveu de la Comissió Europea. En aquest sentit, el comissari i el representant Comercial nord-americà han coincidit que seria “útil i important” mantenir “el contacte més gran possible” per aclarir la posició de cada part en el procés d’implementació de l’acord.
També han acordat intensificar el contacte en l’àmbit polític i tècnic i impulsar “amb més força una agenda positiva” amb punts menys espinosos de l’acord comercial com l’acer o les primeres matèries crítiques. L’acord comercial UE-EUA està a l’etapa final de negociació, després d’haver estat paralitzat pel Parlament Europeu al gener després de les amenaces del magnat nord-americà de l’annexió de Groenlàndia. Des del març torna a estar en tràmit, amb la condició de l’Eurocambra que se suspengui l’acord si la Casa Blanca imposa nous gravàmens o dirigeix noves amenaces econòmiques contra països de la Unió Europea.
“Un acord és un acord”
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reaccionat a les amenaces de l’inquilí de la Casa Blanca recordant-li que “un acord és un acord”, al·ludint així al pacte que les dues parts van tancar el juliol de 2025, del 15%. “Un acord és un acord, i tenim un acord. I l’essència d’aquest acord és prosperitat, normes comunes i fiabilitat. Ara tots dos estem implementant aquest acord respectant els diferents procediments democràtics que tenim a cada costat”, ha indicat la cap de l’executiu comunitari durant una roda de premsa a la capital armènia, Erevan, després de la celebració de la primera cimera bilateral entre.
Von der Leyen ha recordat que la UE està en “l’etapa final d’implementació” dels compromisos aranzelaris restants signats amb Washington, paralitzat pel Parlament Europeu al gener després de les amenaces del magnat nord-americà de l’annexió de Groenlàndia i ara un altre cop en tràmit, amb la condició que se suspengui l’acord si la Casa Blanca imposa nous gravàmens o dirigeix nous gravàmens. Amb tot, Von der Leyen ha avisat que la Unió Europea està “preparada per a qualsevol escenari” en el cas que Trump no respecti l’acord comercial tancat l’estiu passat i decideixi finalment imposar aranzels del 25% als cotxes europeus que es venguin a terra nord-americana. El president del Consell Europeu, António Costa, ha donat suport a la tasca de Von der Leyen en aquest sentit, afirmant que els líders dels Vint-i-set Estats membre de la Unió Europea recolzen “plenament” el treball de la Comissió Europea i de la seva presidenta.
Macron segueix les passes de Von der Leyen
Mostra d’això han estat les paraules que ha pronunciat el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, que ha defensat aquest dimarts la necessitat de complir els acords comercials signats. “Des del principi, ens hem adaptat. Hi ha acords signats que s’han de respectar. Si es tornessin a posar en dubte, ho reobriria tot, i si algun país es veiés amenaçat amb aranzels duaners, la Unió Europea s’ha dotat d’instruments que s’han d’activar, ja que aquest és el seu propòsit”, ha comentat Macron des d’Erevan. El president del país gal, que s’ha declarat a favor del “lliure i just” comerç i del respecte a les normes de l’Organització Mundial del Comerç, ha defensat que, davant l’actual clima geopolític, aliats com els Estats Units i la Unió Europea “tenen coses molt més importants que fer que llançar amenaces de desestabilització”.