El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha mantenido este martes en París una reunión con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a quien ha urgido que su país vuelva lo antes posible a los términos del acuerdo comercial que ambas partes cerraron en julio de 2025 y que establecía un techo del 15% a la mayoría. El encuentro ha tenido lugar después de que este fin de semana el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara con la imposición de aranceles del 25% a los coches europeos en represalia por la tardanza de la Unión Europea en aprobar definitivamente el acuerdo, ya que se continúa debatiendo en un diálogo a tres entre la Comisión Europea, el Consejo (Estados) y el Parlamento.

Durante el encuentro, de hora y media de duración, Sefcovic ha subrayado la importancia de que los puntos clave del acuerdo entren en vigor antes del primer aniversario en verano, y ha informado a la delegación estadounidense sobre el calendario «más probable» para su conclusión, «respetando las prerrogativas de los co-legisladores», según ha informado un portavoz de la Comisión Europea. En este sentido, el comisario y el representante Comercial estadounidense han coincidido en que sería «útil e importante» mantener «el contacto más grande posible» para aclarar la posición de cada parte en el proceso de implementación del acuerdo.

También han acordado intensificar el contacto en el ámbito político y técnico e impulsar «con más fuerza una agenda positiva» con puntos menos espinosos del acuerdo comercial como el acero o las materias primas críticas. El acuerdo comercial UE-EE.UU. está en la etapa final de negociación, después de haber sido paralizado por el Parlamento Europeo en enero tras las amenazas del magnate estadounidense de la anexión de Groenlandia. Desde marzo vuelve a estar en trámite, con la condición de la Eurocámara de que se suspenda el acuerdo si la Casa Blanca impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre del G-7 / EBS

«Un acuerdo es un acuerdo»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reaccionado a las amenazas del inquilino de la Casa Blanca recordándole que «un acuerdo es un acuerdo», aludiendo así al pacto que ambas partes cerraron en julio de 2025, del 15%. «Un acuerdo es un acuerdo, y tenemos un acuerdo. Y la esencia de este acuerdo es prosperidad, normas comunes y fiabilidad. Ahora ambos estamos implementando este acuerdo respetando los diferentes procedimientos democráticos que tenemos a cada lado», ha indicado la jefa del ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en la capital armenia, Ereván, tras la celebración de la primera cumbre bilateral entre.

Von der Leyen ha recordado que la UE está en «la etapa final de implementación» de los compromisos arancelarios restantes firmados con Washington, paralizado por el Parlamento Europeo en enero tras las amenazas del magnate estadounidense de la anexión de Groenlandia y ahora otra vez en trámite, con la condición de que se suspenda el acuerdo si la Casa Blanca impone nuevos gravámenes o dirige nuevos gravámenes. Con todo, Von der Leyen ha advertido que la Unión Europea está «preparada para cualquier escenario» en caso de que Trump no respete el acuerdo comercial cerrado el verano pasado y decida finalmente imponer aranceles del 25% a los coches europeos que se vendan en suelo estadounidense. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha apoyado la labor de Von der Leyen en este sentido, afirmando que los líderes de los Veintisiete Estados miembro de la Unión Europea respaldan «plenamente» el trabajo de la Comisión Europea y de su presidenta.

Macron sigue los pasos de Von der Leyen

Muestra de ello han sido las palabras que ha pronunciado el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que ha defendido este martes la necesidad de cumplir los acuerdos comerciales firmados. «Desde el principio, nos hemos adaptado. Hay acuerdos firmados que deben respetarse. Si se volvieran a poner en duda, lo reabriría todo, y si algún país se viera amenazado con aranceles aduaneros, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos que deben activarse, ya que ese es su propósito», ha comentado Macron desde Ereván. El presidente del país galo, que se ha declarado a favor del «libre y justo» comercio y del respeto a las normas de la Organización Mundial del Comercio, ha defendido que, ante el actual clima geopolítico, aliados como Estados Unidos y la Unión Europea «tienen cosas mucho más importantes que hacer que lanzar amenazas de desestabilización».