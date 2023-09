Els agricultors de l’Ebre descarten que la DANA afecti la producció

El pas de la DANA per Catalunya ha deixat grans inundacions a les Terres de l’Ebre, encara que des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) no preveu un descens generalitzat en la producció d’olivera, cítric i arròs. El balanç preliminar, la FCAC ha recollit tot els desperfectes provocats per la pluja com ara regueralls en les plantacions, camins rurals tallats o afectats, accés a les finques o murs de separació malmesos pel desbordament de torrents, rieres i barrancs, acumulació d’aigua en alguns espais o flux descontrolat per les plantacions i l’entorn.

Segons han constat, les infraestructures de les explotacions com ara camins, murs i accessos a finques han estat les més afectades. Els municipis amb més danys són els del Montsià i, de manera destacada, Santa Bàrbara, la Sénia, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge i Ulldecona. A Alcanar, on es van registrar 200 litres d’aigua, l’afectació ha estat menor que la de fa dos anys. Al Baix Ebre hi ha finques afectades a Tortosa —com Camp-redó— i a Roquetes.

Sense grans pèrdues

Pel que fa a la producció en els sectors d’olivera, cítrics i arròs, la FCAC assegura no es preveuen pèrdues generalitzades a curt termini. La precipitació en el conjunt del sector agrari era necessària, però, donada la intensitat amb què ha caigut, no s’ha aprofitat com si hagués estat més distribuïda en el temps.

En arròs, els sistemes de desaigüe i bombeig de les comunitats de regants han funcionat perfectament i han permès eliminar els excedents d’aigua amb agilitat. En algunes parcel·les, localment, s’ha ajagut la planta, però majoritàriament l’aiguat no ha fet perillar el cultiu. Entorn del Delta de l’Ebre, a la zona de la Carrova, a Amposta, sí que s’haurien perdut unes 18 hectàrees d’arròs a conseqüència del desbordament d’un barranc pròxim, que també ha afectat altres parcel·les fonamentalment de cítrics i horta.

Tot i això, algunes cooperatives han hagut de lamentar la inundació del magatzem o de la instal·lació, amb els consegüents danys, i a municipis com la Sénia aquest matí encara hi havia talls en la connexió a Internet i la telefonia fixa. Per tot plegat la FCAC ha sol·licitat una valoració dels danys “correcta i ràpida”, així com un seguiment de les afectacions per avaluar les pèrdues. També és “urgent” reparar els accessos i camins per la proximitat de la recol·lecció de l’oliva i dels cítrics.