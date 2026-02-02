El 2025 va tancar com el millor any per al sector dels càmpings. Els càmpings catalans van tancar l’any amb més de 21,1 milions de pernoctacions amb 4,1 milions de viatgers, les xifres més altes mai registrades des que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica les dades des del 1999. Malgrat els bons resultats, les cases rurals i els albergs han empitjorat els seus resultats respecte el 2024 i es queden per sota del mig milió i dels 400.000 visitants, respectivament. Per contra, els apartaments turístics van experimentar una nova crescuda en comparació a l’any anterior arribant fins als 1,1 milions de turistes, una xifra que malgrat millori els resultats del 2024 no arriba als nivells prepandèmia.
En total, els establiments extrahotelers catalans -categoria en la qual s’engloben els càmpings, cases rurals, albergs i apartaments turístics– van batre un rècord arribant fins als 6.119.165 usuaris, superant els nivells del 2024. Segons el tipus d’allotjament es mostra que els càmpings són la modalitat predominant entre les alternatives als establiments hotelers, i en total guanyen un 2,5% més respecte el 2024. Els allotjaments de turisme rural van tancar un 2025 negatiu per als seus interessos, amb un 3% menys d’usuaris respecte el 2024 però amb un 1,8% més de pernoctacions i una estada més llarga. En el cas dels albergs, aquest tipus d’allotjaments també han patit una caiguda -del 19,%, concretament- respecte el 2024. La nota positiva del sector la posa els apartaments turístics -on no estan inclosos els pisos turístics- que han tancat el 2025 amb un 12,1% més d’usuaris i un 4,95% més de nits, però lluny dels màxims històrics registrats el 2019.
D’on venen els turistes?
Les xifres d’aquests allotjaments extrahotelers catalans reben una gran quantitat d’afluència de persones i de diversos territoris. En total el 57% dels viatgers van ser residents a l’Estat espanyol (3,5 milions), una xifra semblant a la dels darrers anys tot i que manté una tendència a la baixa. Pel que fa als registres segons els tipus d’establiments, en els apartaments turístics el 60% dels usuaris eren residents a l’estranger, una xifra que contrasta amb els allotjaments de turisme rural, on el 83% dels usuaris són residents de l’Estat espanyol. En el cas dels albergs, la xifra es capgira i dos de cada tres usuaris és resident a l’estranger mentre que als càmpings sis de cada deu usuaris són residents de l’Estat espanyol.