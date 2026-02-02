El 2025 cerró como el mejor año para el sector de los campings. Los campings catalanes cerraron el año con más de 21,1 millones de pernoctaciones y 4,1 millones de viajeros, las cifras más altas jamás registradas desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos desde 1999. A pesar de los buenos resultados, las casas rurales y los albergues han empeorado sus resultados respecto al 2024 y se quedan por debajo del medio millón y de los 400.000 visitantes, respectivamente. Por el contrario, los apartamentos turísticos experimentaron un nuevo aumento en comparación con el año anterior llegando hasta los 1,1 millones de turistas, una cifra que aunque mejora los resultados de 2024 no alcanza los niveles prepandemia.

En total, los establecimientos extrahoteleros catalanes -categoría en la que se engloban los campings, casas rurales, albergues y apartamentos turísticos– batieron un récord llegando hasta los 6.119.165 usuarios, superando los niveles de 2024. Según el tipo de alojamiento se muestra que los campings son la modalidad predominante entre las alternativas a los establecimientos hoteleros, y en total ganan un 2,5% más respecto a 2024. Los alojamientos de turismo rural cerraron un 2025 negativo para sus intereses, con un 3% menos de usuarios respecto a 2024 pero con un 1,8% más de pernoctaciones y una estancia más larga. En el caso de los albergues, este tipo de alojamientos también han sufrido una caída -del 19%, concretamente- respecto a 2024. La nota positiva del sector la ponen los apartamentos turísticos -donde no están incluidos los pisos turísticos- que han cerrado 2025 con un 12,1% más de usuarios y un 4,95% más de noches, pero lejos de los máximos históricos registrados en 2019.

¿De dónde vienen los turistas?

Las cifras de estos alojamientos extrahoteleros catalanes reciben una gran cantidad de afluencia de personas y de diversos territorios. En total, el 57% de los viajeros fueron residentes en el Estado español (3,5 millones), una cifra similar a la de los últimos años aunque mantiene una tendencia a la baja. En cuanto a los registros según los tipos de establecimientos, en los apartamentos turísticos el 60% de los usuarios eran residentes en el extranjero, una cifra que contrasta con los alojamientos de turismo rural, donde el 83% de los usuarios son residentes del Estado español. En el caso de los albergues, la cifra se invierte y dos de cada tres usuarios son residentes en el extranjero mientras que en los campings seis de cada diez usuarios son residentes del Estado español.