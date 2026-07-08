Les temperatures extremes que està registrant Catalunya aquest estiu han convertit els plans aquàtics en una de les opcions més buscades per les famílies. En aquest context, Water World, a Lloret de Mar, i Aquadiver, a Platja d’Aro, es consoliden com dues de les principals destinacions d’oci familiar per escapar de la calor sense allunyar-se excessivament de Barcelona.
Situats a aproximadament una hora i una hora i mitja de la capital catalana, respectivament, els dos parcs aquàtics, gestionats pel mateix grup empresarial, s’han convertit en un referent de l’oci estival a la Costa Brava gràcies a una oferta que combina atraccions d’adrenalina, espais infantils, restauració i zones de descans pensades per a totes les edats.
Water World, ubicat a Lloret de Mar, és el parc aquàtic més gran de la Costa Brava. Amb una extensió de més de 140.000 metres quadrats, ofereix una gran varietat d’atraccions, des de tobogans de velocitat i baixades en pneumàtic fins a piscines d’onades i rius tranquils. El recinte també disposa d’àmplies àrees infantils amb jocs d’aigua i atraccions adaptades perquè els més petits puguin gaudir de l’experiència amb total seguretat, mentre que els adolescents i adults poden optar per les experiències més emocionants. La més nova, el Tornado King.
Per la seva banda, Aquadiver, a Platja d’Aro, manté una proposta més compacta però igualment orientada al públic familiar. El parc combina atraccions emocionants amb piscines recreatives, zones infantils i espais de relaxació, fet que el converteix en una opció especialment valorada per les famílies amb nens i adolescents.
Una de les claus de l’èxit dels dos equipaments és la seva capacitat per oferir activitats per a tots els membres de la família. Mentre els adolescents busquen emocions fortes als grans tobogans, els més petits disposen d’espais específics adaptats a les seves necessitats, i els adults poden optar per zones més tranquil·les destinades al descans.
La temporada 2026 arriba marcada per diverses millores orientades a reforçar el confort dels visitants. Els dos parcs han continuat ampliant les zones d’ombra i descans, una qüestió especialment rellevant en un estiu condicionat pels episodis de calor extrema. També s’han incorporat nous elements de joc aquàtic a les àrees infantils i s’ha reforçat l’oferta gastronòmica per facilitar que les famílies puguin passar-hi tota la jornada.
A aquestes novetats s’hi suma l’aposta per la digitalització dels serveis, amb eines que permeten adquirir les entrades anticipadament, planificar millor la visita i agilitzar alguns dels processos d’accés durant els dies de màxima afluència.
Més enllà de les atraccions, Water World i Aquadiver ofereixen una experiència completa amb restaurants, zones de pícnic, espais de relaxació, serveis complementaris i activitats pensades perquè cada família pugui organitzar la jornada al seu ritme. Aquesta combinació d’oci, proximitat i serveis explica que continuïn sent dues de les destinacions preferides per a les escapades d’un dia durant els mesos d’estiu.
Amb els termòmetres superant amb freqüència els 35 graus en moltes comarques catalanes, els parcs aquàtics s’han consolidat com una de les alternatives d’oci familiar que més creixen durant la temporada estival. En aquest escenari, Water World i Aquadiver es reivindiquen com dues de les grans opcions de proximitat per combatre la calor, refrescar-se i gaudir d’una jornada de diversió en família a tocar de Barcelona.
Amb els episodis de calor extrema cada cop més freqüents, aquest tipus d’equipaments reforcen el seu paper com a espais d’oci adaptats a les noves necessitats de les famílies, combinant entreteniment, confort i una oferta pensada per a totes les edats.