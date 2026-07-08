Las temperaturas extremas que está registrando Cataluña este verano han convertido los planes acuáticos en una de las opciones más buscadas por las familias. En este contexto, Water World, en Lloret de Mar, y Aquadiver, en Platja d’Aro, se consolidan como dos de los principales destinos de ocio familiar para escapar del calor sin alejarse excesivamente de Barcelona.

Situados a aproximadamente una hora y una hora y media de la capital catalana, respectivamente, los dos parques acuáticos, gestionados por el mismo grupo empresarial, se han convertido en un referente del ocio estival en la Costa Brava gracias a una oferta que combina atracciones de adrenalina, espacios infantiles, restauración y zonas de descanso pensadas para todas las edades.

Water World, ubicado en Lloret de Mar, es el parque acuático más grande de la Costa Brava. Con una extensión de más de 140.000 metros cuadrados, ofrece una gran variedad de atracciones, desde toboganes de velocidad y descensos en neumático hasta piscinas de olas y ríos tranquilos. El recinto también dispone de amplias áreas infantiles con juegos de agua y atracciones adaptadas para que los más pequeños puedan disfrutar de la experiencia con total seguridad, mientras que los adolescentes y adultos pueden optar por las experiencias más emocionantes. La más nueva, el Tornado King.

Por su parte, Aquadiver, en Platja d’Aro, mantiene una propuesta más compacta pero igualmente orientada al público familiar. El parque combina atracciones emocionantes con piscinas recreativas, zonas infantiles y espacios de relajación, lo que lo convierte en una opción especialmente valorada por las familias con niños y adolescentes.

Una de las claves del éxito de los dos equipamientos es su capacidad para ofrecer actividades para todos los miembros de la familia. Mientras los adolescentes buscan emociones fuertes en los grandes toboganes, los más pequeños disponen de espacios específicos adaptados a sus necesidades, y los adultos pueden optar por zonas más tranquilas destinadas al descanso.

Una atracción de Aquadiver, en Platja d’Aro

La temporada 2026 llega marcada por diversas mejoras orientadas a reforzar el confort de los visitantes. Los dos parques han continuado ampliando las zonas de sombra y descanso, una cuestión especialmente relevante en un verano condicionado por los episodios de calor extremo. También se han incorporado nuevos elementos de juego acuático en las áreas infantiles y se ha reforzado la oferta gastronómica para facilitar que las familias puedan pasar allí toda la jornada.

A estas novedades se suma la apuesta por la digitalización de los servicios, con herramientas que permiten adquirir las entradas anticipadamente, planificar mejor la visita y agilizar algunos de los procesos de acceso durante los días de máxima afluencia.

Más allá de las atracciones, Water World y Aquadiver ofrecen una experiencia completa con restaurantes, zonas de picnic, espacios de relajación, servicios complementarios y actividades pensadas para que cada familia pueda organizar la jornada a su ritmo. Esta combinación de ocio, proximidad y servicios explica que continúen siendo dos de los destinos preferidos para las escapadas de un día durante los meses de verano.

Con los termómetros superando con frecuencia los 35 grados en muchas comarcas catalanas, los parques acuáticos se han consolidado como una de las alternativas de ocio familiar que más crecen durante la temporada estival. En este escenario, Water World y Aquadiver se reivindican como dos de las grandes opciones de proximidad para combatir el calor, refrescarse y disfrutar de una jornada de diversión en familia cerca de Barcelona.

Con los episodios de calor extremo cada vez más frecuentes, este tipo de equipamientos refuerzan su papel como espacios de ocio adaptados a las nuevas necesidades de las familias, combinando entretenimiento, confort y una oferta pensada para todas las edades.