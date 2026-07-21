Lamine cobrarà menys que Unai Simón per guanyar el Mundial

Els 26 jugadors de la selecció espanyola han guanyat el Mundial de Futbol 2026, i han rebut exactament la mateixa prima per conquerir el trofeu: 754.701 euros bruts per cap. Però un cop entra en joc Hisenda, les diferències són enormes. El lloc on cada futbolista té fixada la seva residència fiscal determina quants diners conservarà finalment al seu compte corrent. En total, la hisenda espanyola ingressarà prop de 6 milions d’euros dels 17 jugadors que tributen a l’estat. Els futbolistes de la selecció espanyola de futbol que resideixen a Catalunya tributaran més de 3 milions d’euros en impostos per haver guanyat la final, i del total dels 6 milions que estimen recaptar els tècnics d’Hisenda agrupats a l’ens Gestha, 4,4 milions aniran a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT); prop de 350.000 euros, a la Hisenda de Navarra, i prop de 300.000, tant a la Hisenda de Guipúscoa com a la de Biscaia.
Lamine Yamal, la gran estrella emergent del futbol mundial, resident fiscal a Catalunya, haurà d’afrontar una factura fiscal que supera els 378.000 euros, perquè l’IRPF grava un tipus màxim del 50,14%. Això significa que dels més de 754.000 euros bruts de la prima mundialista, en conservarà aproximadament 376.000. La situació és lleugerament diferent per a Marcos Llorente. El migcampista de l’Atlètic de Madrid, resident a la Comunitat de Madrid, pagaria uns 37.000 euros menys (l’impost màxim està en el 45,14%) en impostos que Lamine i acabaria ingressant prop de 414.000 euros nets.
Molt semblant és el cas de Rodri. El millor jugador del Mundial tributa al Regne Unit, on desenvolupa la seva activitat professional amb el Manchester City. La seva factura fiscal seria inferior a la dels jugadors catalans i espanyols, amb un 45% de gravamen, i li permetria conservar al voltant de 415.000 euros. Dins de l’Estat, qui surt més beneficiat és Unai Simón. El porter de la selecció, escollit millor porter del torneig, tributa a Biscaia sota el règim fiscal foral basc. Aquí el tipus màxim és del 39, 28%, això li permetria quedar-se prop de 458.000 euros nets, més de 80.000 euros per sobre del que percebria Lamine Yamal.
Però el cas més extrem hauria estat el d’Iñigo Martínez si finalment hagués estat convocat. Juga a l’Al-NassrI saudita. Té la seva residència fiscal a l’Aràbia Saudita. Segons els càlculs publicats per diversos experts fiscals, pràcticament no hauria de tributar aquesta prima, perquè no existeix un import equivalent a l’IRPF, de manera que conservaria la totalitat dels 754.701 euros.
La comparativa il·lustra fins a quin punt la fiscalitat condiciona el premi real dels campions del món. Entre Lamine Yamal i Simón, tots dos vencedors del mateix Mundial i perceptors de la mateixa prima bruta, hi ha un 11% menys de retribució per al català.