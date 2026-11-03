Les grans fortunes de l’Estat continuen engrandint el seu patrimoni, però Catalunya també consolida el seu pes entre les principals fortunes espanyoles. La darrera classificació de Forbes situa 25 patrimonis vinculats a Catalunya entre els 100 més rics de l’Estat, amb un valor conjunt de 31.940 milions d’euros. La primera posició catalana és per a Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), amb una fortuna estimada de 3.500 milions d’euros, que la situa en l’onzè lloc del rànquing estatal.
La llista arriba en un moment de forta expansió de la riquesa dels grans patrimonis. Les 100 fortunes més importants de l’Estat acumulen 300.530 milions d’euros, un 16,1% més que l’any anterior, segons Forbes. Amancio Ortega, fundador d’Inditex, continua al capdavant amb 125.200 milions d’euros, seguit de la seva filla Sandra Ortega, amb 11.500 milions, i Juan Roig, president de Mercadona, amb 9.800 milions.
Creix la fortuna, disminueixen els rics catalans a la llista
En clau catalana, Daurella ha incrementat la seva fortuna en 600 milions d’euros respecte de l’edició anterior, impulsada per la revalorització de les accions de Coca-Cola Europacific Partners. La companyia, considerada la principal embotelladora de Coca-Cola del món, va tancar el 2025 amb resultats rècord i ha continuat millorant la seva cotització durant el 2026. Daurella controla el negoci familiar a través de Cobega, el holding que participa en CCEP mitjançant Olive Partners.
La segona fortuna catalana és la de José María Serra Farré, principal accionista de Catalana Occidente, amb 2.900 milions d’euros. El seu patrimoni ha crescut en 1.300 milions en un any, un dels increments més destacats del conjunt del rànquing. La culminació, el gener del 2026, de l’oferta pública d’adquisició (OPA) d’exclusió de borsa impulsada pel holding familiar Inocsa ha consolidat el control de la família sobre el grup assegurador, després de més d’un segle de cotització.
El segueix Manuel Puig Rocha, principal accionista individual i vicepresident de Puig Brands, amb 2.100 milions d’euros. La fortuna ha augmentat en 300 milions, en un exercici en què el grup de perfumeria i moda ha registrat vendes rècord i ha reorganitzat la seva cúpula directiva. Puig també té una participació del 8% a Fluidra i ha entrat a la comissió executiva de Colonial.
La quarta posició catalana és per a Carmen Daurella Aguilera, també accionista de Coca-Cola Europacific Partners, amb 1.900 milions d’euros. La mateixa quantitat que Manuel Lao, que ocupa el cinquè lloc. L’antic propietari de Cirsa gestiona actualment el seu patrimoni a través de Nortia Capital, amb inversions diversificades en el sector immobiliari i en participacions empresarials.
El pes de les nissagues empresarials
Una de les característiques del mapa de grans fortunes català és el pes de les empreses familiars i dels patrimonis vinculats a companyies que han crescut al llarg de diverses generacions. És especialment visible en el sector farmacèutic, on els germans Jorge i Antonio Gallardo Ballart, accionistes d’Almirall, acumulen fortunes de 1.500 i 1.400 milions d’euros, respectivament. La família controla prop del 60% de la farmacèutica a través dels grups Plafin i Landon i també és propietària de la xarxa hospitalària Vithas.
En el sector assegurador, la família Serra manté un altre dels grans patrimonis del país. A més dels 2.900 milions atribuïts a José María Serra, les seves germanes Josefa i Assumpta apareixen a la classificació amb 1.400 milions conjunts. També destaquen els tres membres de la família Rubiralta vinculats a Werfen: Jordi, amb 1.200 milions, i José Luis, Marc i Xavier, amb 1.000 milions cadascun.
El sector de les begudes torna a tenir un pes destacat amb la família Daurella. A banda de Sol i Carmen, també hi figuren Alfonso Líbano Daurella, amb 850 milions; Pilar Líbano Daurella, amb 640 milions, i Mercedes Daurella Aguilera, amb 600 milions. En conjunt, les cinc fortunes vinculades a la nissaga sumen prop de 7.500 milions d’euros.
La classificació també reflecteix la diversificació de l’empresariat català. Hi apareixen patrimonis procedents de la mineria i l’obra civil, com el de l’empresari lleidatà José Llorens Torrá, amb 1.400 milions; de l’educació, amb Miguel Tomás Arrufat Pujol, propietari de Proeduca, amb 1.100 milions; o del comerç, amb Paloma García Peña i família, accionistes d’El Corte Inglés, amb la mateixa quantitat.
També hi figuren Albert Esteve i família, amb 850 milions; Ricardo Portabella, amb 780 milions; els germans Carulla, accionistes d’Agrolimen, amb 700 milions; Francisco José Elías, president d’Audax Renovables i propietari de La Sirena, amb 680 milions, i Joan Font, president de Bon Preu, amb 570 milions.
La llista es completa amb Carmen Thyssen, amb un patrimoni estimat de 1.300 milions d’euros, i la família Suqué Mateu, propietària del Grup Peralada, amb 570 milions. Són exemples d’una riquesa que s’estén més enllà de la indústria i la distribució i que combina participacions en grans corporacions, holdings d’inversió, patrimoni immobiliari i negocis familiars. Són en total 25 fortunes catalanes, 3 menys que la llista Forbes de l’any passat.