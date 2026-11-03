Las grandes fortunas del Estado continúan aumentando su patrimonio, pero Cataluña también consolida su peso entre las principales fortunas españolas. La última clasificación de Forbes sitúa 25 patrimonios vinculados a Cataluña entre los 100 más ricos del Estado, con un valor conjunto de 31.940 millones de euros. La primera posición catalana es para Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), con una fortuna estimada de 3.500 millones de euros, que la sitúa en el undécimo lugar del ranking estatal.

La lista llega en un momento de fuerte expansión de la riqueza de los grandes patrimonios. Las 100 fortunas más importantes del Estado acumulan 300.530 millones de euros, un 16,1% más que el año anterior, según Forbes. Amancio Ortega, fundador de Inditex, continúa a la cabeza con 125.200 millones de euros, seguido de su hija Sandra Ortega, con 11.500 millones, y Juan Roig, presidente de Mercadona, con 9.800 millones.

Crece la fortuna, disminuyen los ricos catalanes en la lista

En clave catalana, Daurella ha incrementado su fortuna en 600 millones de euros respecto a la edición anterior, impulsada por la revalorización de las acciones de Coca-Cola Europacific Partners. La compañía, considerada la principal embotelladora de Coca-Cola del mundo, cerró el 2025 con resultados récord y ha continuado mejorando su cotización durante el 2026. Daurella controla el negocio familiar a través de Cobega, el holding que participa en CCEP mediante Olive Partners.

La segunda fortuna catalana es la de José María Serra Farré, principal accionista de Catalana Occidente, con 2.900 millones de euros. Su patrimonio ha crecido en 1.300 millones en un año, uno de los incrementos más destacados del conjunto del ranking. La culminación, en enero del 2026, de la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión de bolsa impulsada por el holding familiar Inocsa ha consolidado el control de la familia sobre el grupo asegurador, tras más de un siglo de cotización.

Le sigue Manuel Puig Rocha, principal accionista individual y vicepresidente de Puig Brands, con 2.100 millones de euros. La fortuna ha aumentado en 300 millones, en un ejercicio en el que el grupo de perfumería y moda ha registrado ventas récord y ha reorganizado su cúpula directiva. Puig también tiene una participación del 8% en Fluidra y ha entrado en la comisión ejecutiva de Colonial.

La cuarta posición catalana es para Carmen Daurella Aguilera, también accionista de Coca-Cola Europacific Partners, con 1.900 millones de euros. La misma cantidad que Manuel Lao, que ocupa el quinto lugar. El antiguo propietario de Cirsa gestiona actualmente su patrimonio a través de Nortia Capital, con inversiones diversificadas en el sector inmobiliario y en participaciones empresariales.

Imagen del fundador y propietario de Inditex, Amancio Ortega / Europa Press

El peso de las sagas empresariales

Una de las características del mapa de grandes fortunas catalán es el peso de las empresas familiares y de los patrimonios vinculados a compañías que han crecido a lo largo de varias generaciones. Es especialmente visible en el sector farmacéutico, donde los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, accionistas de Almirall, acumulan fortunas de 1.500 y 1.400 millones de euros, respectivamente. La familia controla cerca del 60% de la farmacéutica a través de los grupos Plafin y Landon y también es propietaria de la red hospitalaria Vithas.

En el sector asegurador, la familia Serra mantiene otro de los grandes patrimonios del país. Además de los 2.900 millones atribuidos a José María Serra, sus hermanas Josefa y Assumpta aparecen en la clasificación con 1.400 millones conjuntos. También destacan los tres miembros de la familia Rubiralta vinculados a Werfen: Jordi, con 1.200 millones, y José Luis, Marc y Xavier, con 1.000 millones cada uno.

El sector de las bebidas vuelve a tener un peso destacado con la familia Daurella. Además de Sol y Carmen, también figuran Alfonso Líbano Daurella, con 850 millones; Pilar Líbano Daurella, con 640 millones, y Mercedes Daurella Aguilera, con 600 millones. En conjunto, las cinco fortunas vinculadas a la saga suman cerca de 7.500 millones de euros.

La clasificación también refleja la diversificación del empresariado catalán. En ella aparecen patrimonios procedentes de la minería y la obra civil, como el del empresario leridano José Llorens Torrá, con 1.400 millones; de la educación, con Miguel Tomás Arrufat Pujol, propietario de Proeduca, con 1.100 millones; o del comercio, con Paloma García Peña y familia, accionistas de El Corte Inglés, con la misma cantidad.

También figuran Albert Esteve y familia, con 850 millones; Ricardo Portabella, con 780 millones; los hermanos Carulla, accionistas de Agrolimen, con 700 millones; Francisco José Elías, presidente de Audax Renovables y propietario de La Sirena, con 680 millones, y Joan Font, presidente de Bon Preu, con 570 millones.

La lista se completa con Carmen Thyssen, con un patrimonio estimado de 1.300 millones de euros, y la familia Suqué Mateu, propietaria del Grupo Peralada, con 570 millones. Son ejemplos de una riqueza que se extiende más allá de la industria y la distribución y que combina participaciones en grandes corporaciones, holdings de inversión, patrimonio inmobiliario y negocios familiares. Son en total 25 fortunas catalanas, 3 menos que la lista Forbes del año pasado.