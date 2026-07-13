Dos años después de la entrada en vigor de la regulación de los alquileres, los datos apuntan a una divergencia cada vez más clara entre los municipios donde se aplica el tope y aquellos donde el mercado continúa sin limitaciones. Según los datos publicados por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), los precios de los nuevos contratos de alquiler en las zonas tensionadas se situaron en una media de 876,56 euros mensuales durante el primer trimestre de 2026, un 3,71% más que hace un año. A pesar de este incremento interanual, la fotografía cambia cuando se analiza la evolución desde la aplicación de la regulación. En comparación con el primer trimestre de 2024, cuando comenzó a aplicarse el tope de alquileres, los precios en los municipios tensionados son hoy un 1,28% más bajos. En Barcelona ciudad, donde el alquiler medio de los nuevos contratos alcanza los 1.137 euros mensuales, la reducción acumulada es aún más significativa: del 4,71%.

El mercado desregulado no contiene los precios

La situación contrasta con la de los municipios que no forman parte de una zona tensionada. En estos territorios, el alquiler medio se sitúa en 639,60 euros mensuales, pero acumula un aumento del 9,53% respecto a 2024. También registra una subida interanual del 7,33%, muy superior a la de los municipios regulados. Los datos refuerzan el debate sobre la efectividad de la ley estatal de vivienda, aplicada actualmente en 271 municipios catalanes que concentran cerca del 90% de la población. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que «la ley funciona y es positiva» y ha reivindicado que Cataluña fue pionera en desplegar la regulación. «La vivienda es un derecho de la gente, no un negocio sin límites», ha afirmado. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la regulación de los precios del alquiler en la ciudad funciona: «Son los resultados que esperábamos».

A corto plazo, sin embargo, los precios han mostrado una tendencia a la baja. Respecto al trimestre anterior, los nuevos contratos han retrocedido un 2,79% en las zonas tensionadas, un 2,04% en Barcelona y un 2,6% en el conjunto de Cataluña. Este descenso sugiere una cierta estabilización del mercado tras los fuertes incrementos registrados durante los últimos años.

Sant Martí y Nou Barris, donde más sube el precio

Por demarcaciones, Barcelona continúa concentrando los alquileres más elevados con una media de 960,56 euros mensuales, seguida de Girona (676,79 euros), Tarragona (587,84 euros) y Lleida (512,96 euros). Sin embargo, las cuatro demarcaciones registran descensos respecto al trimestre anterior. En la capital catalana, los incrementos anuales más destacados se localizan en los distritos de Sant Martí (+7,5%) y Nou Barris (+6,1%). Sarrià-Sant Gervasi mantiene la posición de distrito más caro, con una renta media de 1.599 euros mensuales, mientras que Horta-Guinardó sigue siendo el más asequible, con 929 euros.

En cuanto a los municipios, Alella encabeza el ranking de los alquileres más caros de Cataluña con una media de 1.798 euros mensuales, seguida de Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues y Matadepera. En el extremo opuesto se sitúan la Sénia, Artesa de Segre, Ulldecona y Flix, todas con rentas inferiores a los 400 euros mensuales.

Otro de los indicadores que siguen de cerca los analistas es el mercado de los alquileres de temporada. Durante el primer trimestre se formalizaron 2.300 en Cataluña, un 54,8% más que en el trimestre anterior. A pesar de este repunte, la cifra sigue siendo un 32,7% inferior a la registrada un año atrás. Barcelona concentra la gran mayoría de estos contratos, con 1.845 operaciones.

Paralelamente, la actividad del mercado muestra signos de recuperación. Entre enero y marzo se firmaron 28.079 nuevos contratos de alquiler en Cataluña y se extinguieron 24.675, lo que deja un saldo positivo de 3.404 contratos. Se trata del mejor registro de los últimos trimestres y apunta a una recuperación de la oferta tras el enfriamiento observado durante 2025.

Los datos del primer trimestre de 2026 dibujan así un escenario con luces y sombras: los precios continúan siendo elevados, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, pero la regulación parece haber frenado la escalada de los alquileres en los municipios tensionados, mientras que las zonas sin limitaciones acumulan incrementos mucho más intensos.