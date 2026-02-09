El 2025 se ha convertido en un buen año para la economía catalana, ya que experimentó un crecimiento del 2,7%; una cifra superior a la estimada por el Gobierno de la Generalitat -las previsiones eran de un 2,5% en 2025 y un 2,1% en 2026-. La estimación avanzada del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) publicada este lunes muestra que el crecimiento anual de la economía catalana supera las previsiones del Gobierno y, a la vez, implica una caída de nueve décimas respecto al 2024, cuando el crecimiento anual catalán fue del 3,6%.

Los datos del Idescat muestran que en el último trimestre de 2025 el producto interior bruto (PIB) catalán aumentó un 0,9% respecto del trimestre anterior. Este crecimiento del PIB, cuyo incremento interanual fue del 2,4%, hace que se sitúe por debajo del avance del PIB en el Estado español (2,8%) y un punto y una décima por encima de la primera estimación del PIB de la Unión Europea (1,6%). El buen estado de salud de la economía catalana la sitúa un 0,3% por encima de Alemania, un 0,9% por encima de Francia y un 0,7% por encima de la economía italiana.

La actividad industrial en Cataluña también creció un 1,8%, lo que supone una caída de 2,1 puntos respecto de 2024 (3,9%), mientras que en el sector servicios el aumento fue del 3%, una cifra que supone una caída de un 1,1% respecto de 2024. En cuanto a los aumentos respecto del año anterior encontramos el sector de la construcción, con un crecimiento del 5,3% (un 3,6 más que en 2024) y la agricultura, con un incremento del 7,2%, respecto del 4,2% de 2024. Todos los sectores de actividad mantienen subidas: la construcción (7%), la agricultura (6,7%), los servicios (2,6%) y la industria (2,1%).

Rompiendo los esquemas del Gobierno

El 13 de octubre de 2025 el Gobierno comunicó que las previsiones del ejecutivo catalán indicaban que el crecimiento del PIB catalán sería del 2,5% en 2025 y del 2,1% en 2026. Un escenario que la administración catalana definía como un nuevo escenario que «confirma la normalización gradual de la economía catalana hacia tasas cercanas al 2%, después de unos años de crecimientos inusualmente intensos». El Gobierno señalaba que «el escenario complejo para el comercio global, la atonía de la zona euro y el aumento de las importaciones tendrían un impacto negativo en 2025, que se atenuaría en 2026. Es por ello que el crecimiento previsto de este año se ha moderado en una décima respecto al escenario de la primavera pasada, mientras que el de 2026 se ha revisado una décima al alza».