La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al exfutbolista del FC Barcelona y propietario y presidente del FC Andorra, Gerard Piqué, y al empresario badalonés José Elías por operar en bolsa con información privilegiada. La multa de la CNMV se justifica por una operación en la que los dos empresarios catalanes se aprovecharon de información privilegiada en la oferta de Atrys Health para comprar Aspy, tal como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

Según ha recogido el BOE y se ha hecho eco la ACN, la CNMV califica las infracciones de Gerard Piqué y José Elías como infracciones «muy graves» y sanciona al exfutbolista del Barça con un importe de 200.000 euros mientras que el empresario y fundador de Audax Renovables deberá abonar 100.000 euros. Según el organismo regulador, el empresario badalonés José Elías ha recibido la sanción por la «comunicación ilícita» a Gerard Piqué de información privilegiada sobre el inicio de las conversaciones sobre la oferta de la empresa Atrys Health para hacerse con Aspy Global Services.

En concreto, José Elías ha sido sancionado por la «comunicación ilícita» a Gerard Piqué de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para Aspy Global Services. Por otro lado, el exfutbolista del Barça y empresario Gerard Piqué ha sido sancionado por la compra de 104.166 acciones de Aspy Global Services aprovechándose de la información privilegiada que había recibido por parte de José Elías y de la cual habría obtenido un rédito económico vendiendo las acciones en enero de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) añade que las sanciones impuestas son de carácter exclusivamente administrativo y que pueden ser revisadas de forma jurídica por la sala contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional.

El presidente y fundador de la Kings LEague, Gerard Piqué / Gabriel Luengas – Europa Press

Atrys vendió las acciones de Aspy en 2025

El 4 de noviembre de 2025 Atrys Health acordó la venta del 100% de las acciones de Aspy Global Services, S.A.O (ASPY) a Grup Echevarne, S.L. por 145 millones de euros. Marian Isach, consejera delegada de Atrys, señaló que la operación permitiría acelerar «la inversión e innovación, reforzando a la vez nuestra expansión internacional» y destacó que «ASPY ha sido clave en la evolución del grupo y apoyaremos una transición ordenada. Esta desinversión abre una nueva etapa para Atrys, más focalizada y con mejor perfil de crecimiento».