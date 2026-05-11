La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha multat a l’exfutbolista del FC Barcelona i propietari i president del FC Andorra, Gerard Piqué, i a l’empresari badaloní José Elías per operar en borsa amb informació privilegiada. La multa de la CNMV es justifica per una operació en la qual els dos empresaris catalans van aprofitar-se d’informació privilegiada en l’oferta de Atrys Health per a comprar Aspy, tal com ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dilluns.
Segons ha recollit el BOE i se n’ha fet ressò l’ACN, la CNMV qualifica les infraccions de Gerard Piqué i José Elías com infraccions “molt greus” i sanciona a l’exfutbolista del Barça amb un import de 200.000 euros mentre que l’empresari i fundador d’Audax Renovables haurà d’abonar 100.000 euros. Segons l’organisme regulador l’empresari badaloní José Elías ha rebut la sanció per la “comunicació il·lícita” a Gerard Piqué d’informació privilegiada sobre l’inici de les converses sobre l’oferta de l’empresa Atrys Health per fer-se amb Aspy Global Services.
En concret, José Elías ha estat sancionat per la “comunicació il·lícita” a Gerard Piqué d’informació privilegiada relativa a l’inici de converses sobre l’oferta de Atrys Health per a Aspy Global Services. Per altra banda, l’exfutbolista del Barça i empresari Gerard Piqué ha estat sancionat per la compra de 104.166 accions de Aspy Global Services aprofitant-se de la informació privilegiada que havia rebut per part de José Elías i de la qual n’hauria tret un rèdit econòmic venent les accions el gener de 2021. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) afegeix que les sancions imposades són de caràcter exclusivament administratiu i que poden ser revisades de forma jurídica per la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional.
Atrys va vendre les accions d’Aspy el 2025
El 4 de novembre del 2025 Atrys Health va acordar la venda del 100% de les accions d’Aspy Global Services, S.A.O (ASPY) a Grup Echevarne, S.L. per 145 milions d’euros. Marian Isach, consellera delegada de Atrys, va assenyalar que l’operació permetria accelerar “la inversió i innovació, reforçant alhora la nostra expansió internacional” i va destacar que “ASPY ha estat clau en l’evolució del grup i donarem suport a una transició ordenada. Aquesta desinversió obre una nova etapa per a Atrys, més focalitzada i amb millor perfil de creixement”.