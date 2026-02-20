La caída de los aranceles quiebra planes de Trump: «Todos quebrarán»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, temía desde hace semanas la decisión del Tribunal Supremo respecto a sus aranceles globales. El mandatario ha recibido la decisión del alto tribunal, con una amplia mayoría en su contra, en medio de un discurso ante un grupo de gobernadores estatales conservadores en la misma Casa Blanca; y ha lanzado una crítica contra la judicatura, según han declarado fuentes internas a la agencia Reuters. Ya había preparado el terreno para este enfrentamiento: en los últimos días, de hecho, el mandatario ha aprovechado la mayoría de sus abundantes comparecencias públicas para cantar las loas del proteccionismo que ha guiado la política económica de Washington desde el inicio de su mandato; y para alertar sobre las consecuencias de retirarlo. En un discurso ante simpatizantes conservadores en el estado de Georgia, celebrado el pasado jueves, Trump se aventuró a advertir que «sin aranceles, todos quebrarían. El país entero se iría a la ruina». «El lenguaje de la ley es claro: como presidente, tengo el derecho a hacerlo», presumió, ante el aplauso del público. Solo 24 horas después, el poder judicial lo ha dejado en evidencia, y ha dejado colgando de un hilo toda su política económica.

Aún queda por concretar exactamente cuáles serán las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo. Hay que recordar que la demanda, interpuesta por empresas de 12 estados -la mayoría bajo gobiernos del Partido Demócrata- que han visto recortados sus ingresos a raíz de la guerra comercial, se aplicaba solo a los aranceles recíprocos universales, aquellos que Trump lanzó -con una fórmula económicamente dudosa- el 2 de abril de 2025, conocido como el Día de la liberación. Quedan fuera del recorte, pues, los aranceles sectoriales específicos, que no se han activado de acuerdo con la ley de emergencia económica nacional, sino bajo mandato presidencial directo. La administración, cabe decir, ya ha avisado, por medio del secretario del Tesoro Scott Bessent, que buscará «otras vías legales» para mantener «tantos aranceles como sea posible mantener», eludiendo la sentencia del alto tribunal.

En total, las compañías demandantes piden compensaciones por unos 150.000 millones de dólares, poco más de 127.000 millones de euros. Además del agujero que generará en las cuentas, que quedarán desnudas por el retorno de los aranceles, la administración dejará de ingresar unos 300.000 millones de dólares al año, cerca de 250.000 millones de euros; una cantidad que fundamenta las críticas trumpistas. Los miembros del Tribunal Supremo -especialmente el aliado de Trump, el juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en 2019 a pesar de múltiples denuncias de acoso sexual- han reconocido que el proceso de retorno será «un lío»; si bien los especialistas consultados por el canal público estadounidense PBS sostienen que es «posible» afrontarlo. Kavanaugh, cabe decir, es uno de los tres jueces que se han mantenido en la trinchera del presidente, hasta el punto de haber emitido un voto particular asegurando que «en términos de texto, historia y precedente, los aranceles han sido claramente legales».

Vista aérea del Puerto de Barcelona, con contenedores de exportaciones y cruceros / EuropaPress

El mundo contiene la respiración

Los primeros en celebrar la decisión han sido los senadores y congresistas demócratas, especialmente los más conservadores, que consideran el dictamen una victoria «para los bolsillos de los consumidores americanos»; en palabras del criticado líder del partido en el Senado, Chuck Schumer. «Se acabó el caos, terminemos la guerra comercial», ha lanzado. Las ramas progresistas de la formación, sin embargo, lamentan que la decisión pueda dejar abandonada buena parte de la economía estadounidense: la senadora Elizabeth Warren, candidata del centro-izquierda en las primarias de 2020, ha alertado que «no hay mecanismos legales directos» para que los actores más afectados, consumidores y pequeñas empresas, se beneficien de la sentencia. «Solo los grandes capitales, con sus ejércitos de abogados y lobistas, recuperarán lo perdido con los aranceles», ha criticado. La patronal americana de las pymes, la NRF, ve el mismo problema, y ya ha reclamado al Tribunal que «garantice» el retorno del dinero perdido.

Más allá de las batallas partidistas en el legislativo de EE.UU., los socios comerciales del país, todos ellos arrinconados por Trump con su ofensiva arancelaria, aún no saben bien cómo reaccionar. La Cámara de Comercio Internacional ya ha alertado que el retroceso de los aranceles sumerge el comercio global en una «nueva incertidumbre»; especialmente en cuanto a la salud de las empresas afectadas, para las cuales «la sentencia guarda un preocupante silencio», según ha alertado el secretario general de la corporación, John W.H. Denton. Más allá aún ha ido la Cámara de Comercio de Canadá, que ha instado a sus empresas a prepararse para un escenario aún peor. Su presidenta, Candace Laing, ha alertado que el país sufrirá «nuevos mecanismos, aún más duros, para presionarnos en términos comerciales, con efectos aún más amplios y disruptivos». La desconfianza internacional está más que extendida entre las víctimas de las tarifas; hasta el punto que la Comisión Europea ha exigido «claridad» a la Casa Blanca sobre las «medidas que tienen previsto poner en marcha a raíz de la decisión» judicial.

Un mal momento para la derrota

El revés económico del trumpismo, que afecta el núcleo del programa económico del presidente, no podría llegar en un momento de mayor fragilidad. El primer signo de fracaso de la política económica de Trump llegó la pasada semana, en forma de una corrección histórica del mercado laboral. El Departamento de Trabajo de la administración anunció que había sobreestimado las cifras de creación de empleo de 2025, según recogió la revista Fortune: el año pasado se habrían creado solo 181.000 puestos de trabajo, un tercio de los más de 584.000 anunciados a principios de enero. Se trata de la peor cifra de contrataciones desde 2020, en plena pandemia, y también con el líder republicano en el Despacho Oval. Poco más de una semana después, este mismo viernes, la Agencia de Análisis Económico ha rebajado el crecimiento de la economía estadounidense hasta el 1,4% en el cuarto trimestre, menos de la mitad del 3% esperado, y tres puntos menos que entre julio y septiembre. El lastre, muy vinculado a la visión económica del Despacho Oval: el comercio exterior y la industria. De hecho, el índice de gestores de compras (PMI) del país, publicado esta tarde por la agencia S&P Global, ha retrocedido siete décimas en febrero, y queda a menos de dos puntos y medio del decrecimiento -marca un 52,3, cuando cualquier cifra por debajo de 50 implica una contracción de la economía-.

Todo esto, además, llega a las puertas de una de las crisis de deuda más graves de la historia reciente de los Estados Unidos. Actualmente, el pasivo en las cuentas públicas americanas roza los 39 billones de dólares. Según el conservador Comité para unos presupuestos públicos responsables (CRFB, por sus siglas en inglés), sin embargo, la cifra se disparará en los próximos meses, con déficits anuales de más del 3% del PIB que llevarán el agujero a unos 56 billones de dólares en 2036, más o menos el 120% del PIB. Trump, pues, no está en posición de perder. La economía mundial contiene el aliento hasta que declare cómo intenta revertir el resultado.