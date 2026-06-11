La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio sigue teniendo efectos directos sobre la economía europea. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves subir los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, situando el tipo de referencia en el 2,25%. Se trata del primer incremento del precio del dinero desde septiembre de 2023 y pone fin a casi un año de congelación de los tipos, que se mantenían en el 2% desde junio de 2025.

La decisión llega en un contexto marcado por el repunte de la inflación en la eurozona. Según los últimos datos de Eurostat, el índice de precios escaló hasta el 3,2% en mayo, muy por encima del objetivo del 2% que fija el BCE. El encarecimiento de la energía, derivado de la escalada del conflicto en Oriente Medio, ha sido uno de los principales factores que explican este aumento de los precios. Además del tipo de referencia, el BCE también ha revisado al alza los otros dos tipos oficiales que controla. El tipo básico de financiación pasa del 2,15% al 2,4%, mientras que el tipo aplicado a los préstamos inmediatos aumenta del 2,4% al 2,65%.

Una subida previsible

La subida no ha sorprendido a los mercados. Durante las últimas semanas, varios gobernadores de los bancos centrales de la eurozona ya habían dejado entrever que una actuación era probable ante la persistencia de las tensiones inflacionistas. La misma presidenta del BCE, Christine Lagarde, había apuntado en la reunión del mes de mayo que la cita de junio sería el momento adecuado para tomar una decisión con toda la información disponible sobre la evolución de los precios y el impacto de la guerra.

Previsiones de menor crecimiento en la eurozona

Paralelamente, el organismo también ha revisado sus previsiones económicas. El BCE estima ahora que el crecimiento de la zona euro será más moderado de lo previsto, con un aumento del PIB del 0,8% en 2026 y del 1,2% en 2027. Al mismo tiempo, calcula que la inflación se mantendrá elevada este año, alrededor del 3%. La decisión rompe una etapa de estabilidad monetaria que se prolongaba desde hacía meses y supone un nuevo encarecimiento del crédito para familias y empresas. Con este movimiento, Frankfurt intenta contener las presiones inflacionistas, aunque esto pueda tener un impacto sobre el consumo, la inversión y el ritmo de crecimiento de la economía europea.