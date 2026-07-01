Cuando la Agencia Tributaria de Cataluña publica su lista anual de grandes morosos, aparecen nombres muy conocidos por los técnicos de la hacienda catalana pero prácticamente desconocidos para el gran público. El registro correspondiente al cierre de 2025 incluye 60 personas físicas y empresas que mantienen deudas tributarias superiores a los 600.000 euros, por un importe conjunto de 184,3 millones de euros, un 20% más que el año anterior. Además, la deuda está extraordinariamente concentrada. Solo los diez primeros morosos acumulan más de 117 millones de euros, y un solo contribuyente representa más de un tercio del total.

1. Yosef Faradji (persona física): el gran enigma de la lista

Con 65,23 millones de euros, Yosef Faradji vuelve a encabezar la clasificación. Su deuda ha crecido casi 13 millones en un año, principalmente por los intereses de demora. A pesar de liderar la lista por segundo año consecutivo, sigue siendo una figura prácticamente desconocida. Se sabe que es un empresario de origen alemán e iraní, pero la Administración no ha facilitado información sobre el origen concreto de la deuda ni sobre su actividad empresarial.

2. Jordi Dalmau Orriols (persona física)

Es el segundo mayor moroso de Cataluña, con 9,64 millones de euros. Igual que pasa con Faradji, la información pública sobre su actividad es muy limitada y solo se le sitúa en Premià de Dalt, según medios locales. De hecho, buena parte de los grandes deudores son particulares de los cuales solo se conoce el nombre porque la ley obliga a publicarlo.

3. Playbadalona SA (empresa)

La sociedad explotadora de un bingo es el principal moroso empresarial, con 9,29 millones de euros. Hace años que aparece en la lista negra de la Generalitat. La compañía, antigua propietaria del bingo Augusta de Badalona, entró en concurso de acreedores y su proceso de liquidación dificulta enormemente que la Hacienda catalana pueda recuperar ese dinero.

4. Riera Cabanyes Companyia d’Aigües (empresa)

Con 8,2 millones de euros, esta histórica sociedad vinculada al sector del agua vuelve a repetir entre los principales deudores. Buena parte de su pasivo está relacionado con liquidaciones del canon del agua gestionadas por la Agencia Catalana del Agua.

5. Rec Madral Companyia d’Aigües (empresa)

También vinculada al sector hidráulico, acumula 7,9 millones de euros. Desde hace años aparece de manera recurrente entre los grandes morosos de la Generalitat, junto con Riera Cabanyes.

6. Adrià Camp (persona física)

Figura con una deuda de 4,38 millones de euros. Como en otros casos de particulares, la ATC no facilita más datos sobre la naturaleza de la deuda más allá del importe pendiente.

7. Anna Maria Borrell (persona física)

Es una de las pocas mujeres que aparecen entre los principales morosos, con 3,39 millones de euros.

8. Moramar SA (empresa)

La sociedad mantiene una deuda de 3,3 millones de euros y forma parte del grupo de empresas que aparecen reiteradamente en el registro de grandes deudores.

9. Michel de Haro (persona física)

Acumula 3,03 millones de euros pendientes de pago a la Hacienda catalana.

10. Nancy J. Suárez (persona física)

Cierra el ranking con 2,65 millones de euros de deuda.

Predominio de sectores muy concretos

La lista revela que los grandes impagos se concentran en actividades muy determinadas. Las empresas del juego tienen una presencia destacada, al igual que las sociedades vinculadas a la gestión del agua y algunos antiguos proyectos inmobiliarios. Los importes que aparecen en la lista corresponden exclusivamente a tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña, tanto propios como cedidos, y corresponden principalmente a transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio, la tasa sobre el juego y el canon del agua.

A diferencia de la lista estatal de Hacienda, que este año reduce el número de deudores, la de la Generalitat aumenta tanto en número de contribuyentes como en volumen de deuda. Una evolución marcada, sobre todo, por el incremento de la deuda de Yosef Faradji, que sigue siendo, con mucha diferencia, el principal moroso de la Hacienda catalana.