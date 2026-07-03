El fútbol, la gran industria invisible del área metropolitana de Barcelona

Cuando miles de aficionados entran en un estadio de fútbol un fin de semana, no solo comienza un partido. También se pone en marcha una cadena económica extensa que llena bares y restaurantes, activa el transporte público, contrata empresas de seguridad y limpieza, genera trabajo para servicios profesionales y acaba traduciéndose en cientos de millones de euros en impuestos. El fútbol se ha convertido en una de las grandes industrias del área metropolitana de Barcelona, aunque a menudo quede eclipsada por el aspecto deportivo.

Un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona, El fútbol que mueve Barcelona, pone cifras a esta realidad. La actividad del FC Barcelona, el RCD Espanyol, el CE Sabadell, la UE Sant Andreu, el CE Europa, el Terrassa FC y el CE L’Hospitalet genera 1.521 millones de euros anuales de valor agregado bruto (VAB), sostiene 27.822 puestos de trabajo y aporta 311,9 millones de euros a las administraciones públicas en forma de impuestos y cotizaciones sociales. En resumen, por cada euro de gasto vinculado al fútbol, la economía del área metropolitana de Barcelona recibe casi un 20% más en actividad económica.

Mucho más allá de los estadios

El impacto de los clubes no se limita a los ingresos por entradas o abonos. Su actividad moviliza una red mucho más amplia de proveedores y empresas, como hoteles, restaurantes, empresas de catering, comercios, compañías de transporte, servicios de vigilancia, empresas de mantenimiento, asesorías, agencias de comunicación o proveedores tecnológicos forman parte de la cadena de valor que alimenta el fútbol profesional. Y según el estudio de la Cámara, los siete clubes analizados realizan un gasto directo de 981 millones de euros anuales en salarios, bienes y servicios. Este gasto genera un efecto multiplicador potente: los proveedores contratan nuevos servicios, los trabajadores consumen en el territorio y la actividad acaba extendiéndose por buena parte de la economía metropolitana.

El resultado es que estos 981 millones iniciales acaban transformándose en 1.521 millones de valor agregado bruto, gracias a los efectos directos, indirectos e inducidos que genera la actividad futbolística. Además, cerca del 73% del gasto se queda dentro del área de Barcelona, reforzando especialmente sectores como la hostelería, el comercio, el transporte, los servicios profesionales y las actividades recreativas.

F.C Barcelona, la gran máquina fuera del campo

El estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona confirma una realidad conocida pero ahora cuantificada: el FC Barcelona concentra buena parte de la actividad económica del fútbol catalán. Por sí solo genera 1.297 millones de euros de valor agregado bruto, mantiene 23.726 puestos de trabajo y aporta 271 millones de euros anuales a las administraciones públicas. Estas cifras sitúan al club blaugrana entre los grandes motores económicos de Barcelona, con una dimensión comparable a la de muchas grandes empresas del país. El RCD Espanyol es el segundo actor del sector, con 201 millones de euros de riqueza generada y cerca de 3.700 puestos de trabajo. Entre ambos clubes concentran prácticamente la totalidad del impacto económico del fútbol profesional en el área metropolitana.

Los clubes modestos también mueven la economía local

La diferencia presupuestaria con el Barça es enorme, pero eso no significa que los clubes históricos de categorías inferiores sean económicamente irrelevantes en la economía metropolitana. La UE Sant Andreu (genera una riqueza de 5,7 millones de euros), el CE Sabadell (5,2 millones), el CE Europa (5,1 millones), el Terrassa FC (3,5 millones de riqueza generada) y el CE L’Hospitalet (3,4 millones) generan individualmente entre tres y seis millones de euros anuales de riqueza. Sus partidos llenan bares, restaurantes y comercios de los barrios donde juegan y mantienen una actividad económica estable durante toda la temporada. Es un impacto muy local, pero especialmente importante para muchos pequeños negocios que dependen de la afluencia de aficionados cada fin de semana.

Por otra parte, el estudio también dibuja un escenario especialmente interesante: qué pasaría si estos cinco clubes consiguieran consolidarse en Segunda División. En este caso, los ingresos por los derechos audiovisuales pasarían de unos 150.000 euros anuales a más de cinco millones, lo que prácticamente duplicaría sus presupuestos. Este salto permitiría, según las estimaciones de la Cámara, generar 40,6 millones de euros adicionales de riqueza, crear 773 nuevos puestos de trabajo e incrementar en casi 16 millones de euros la recaudación fiscal. A modo de ejemplo: en categorías federativas, los derechos TV son marginales: habitualmente por debajo de los 200.000 euros anuales. En Segunda División, el ingreso medio por club es de 7,9 millones de euros anuales, unos derechos que representan alrededor del 40% de la cifra de negocio de los clubes.

Una fuente estable de ingresos públicos

La actividad de los siete clubes más potentes del área metropolitana también tiene un efecto directo sobre las finanzas públicas. Cada año genera 311,9 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. La mayor parte corresponde al IRPF y las cotizaciones derivadas de los salarios (242,6 millones de euros), mientras que el resto proviene principalmente del IVA (66,7 millones) y otros tributos (2,6 millones). Es una aportación que refuerza el hecho de que el fútbol no es únicamente un espectáculo deportivo, sino también una actividad económica con un retorno fiscal considerable.

Los 1.521 millones de euros anuales que generan estos siete clubes equivalen aproximadamente a medio punto del PIB de la demarcación de Barcelona, superan el presupuesto anual de muchas capitales catalanas y sostienen casi 28.000 puestos de trabajo, una plantilla superior a la de muchas grandes empresas industriales.

El estudio utiliza un modelo input-output para estimar los efectos económicos directos, indirectos e inducidos, una metodología habitual en este tipo de análisis. A pesar de este matiz, las conclusiones son claras: el fútbol se ha consolidado como una de las grandes industrias metropolitanas, con una capacidad de generar riqueza, empleo y actividad económica que va mucho más allá de los estadios y de los noventa minutos de juego.