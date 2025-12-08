Un partidario de Trump se enfrenta a Netflix para comprar Warner Bros.

La potencial compra de Warner Bros. por parte de Netflix tiene un nuevo obstáculo. Paramount Skydance, una de las productoras centenarias de Hollywood, ha lanzado una OPA hostil por 108.000 millones de dólares, unos 92.700 millones de euros, para adquirir una de sus competidoras históricas. La oferta del grupo de la montaña supera con creces los 82.700 millones que puso sobre la mesa el gigante del streaming fundado por Reed Hastings. En términos de valor por acción, supone un incremento de unos 2,25 dólares por título -de los 27,75 de la primera oferta a los 30 a los que se eleva ésta-. Cabe decir, sin embargo, que a diferencia de la propuesta de Netflix, la de Paramount se dirige a toda la compañía, incluida la CNN, uno de los canales de noticias líderes en el país, que quedaba fuera del trato original con la plataforma y se convertiría en una empresa separada.

La irrupción de Paramount es un giro de timón político para una operación que puede marcar el futuro del audiovisual y el negocio de los contenidos digitales en todo el planeta. El consejero delegado de Paramount Skydance es David Ellison. El directivo es el hijo del histórico magnate tecnológico Larry Ellison, fundador de Oracle, y uno de los grandes aliados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre las élites tecnológicas de los Estados Unidos. Ellison se convirtió durante unas semanas en el hombre más rico del mundo este mismo otoño, cuando la valoración de su tecnológica se disparó gracias a sus inversiones en inteligencia artificial, que coincidieron con la caída en la bolsa de Tesla, el principal activo en la cartera de Elon Musk. Ahora, sin embargo, las posiciones se han revertido, y el sudafricano vuelve a liderar la clasificación por encima del estadounidense.

El presidente de los Estados Unidos, Doland Trump, en una imagen de archivo / Europa Press

Una unión problemática

La apuesta de Ellison hijo busca asegurarse por la vía hostil una adquisición que ya intentó de forma amistosa; aunque la directiva de Warner rechazó su oferta y decidió decantarse por la de Netflix, en gran medida porque su ofensiva no incluía la cadena de noticias. A ojos de Paramount, sin embargo, la elección de los potenciales vendedores «no se fundamentaba en bases empresariales»; en tanto que Global Networks, la rama de la cual forma parte la cobertura internacional de la CNN, está «lastrada por altos niveles de apalancamiento» y, por tanto, su propuesta la valoraría correctamente.

En este sentido, el multimillonario considera que «los accionistas de Warner merecen la oportunidad de considerar la oferta» de todas las partes. La OPA hostil, además, llega solo unas horas después de que Trump haya declarado que la fusión entre Warner y Netflix genera «problemas de competencia» por la concentración en el negocio del streaming, en tanto que HBO Max sí que iría incluida en el paquete que busca el CEO de la plataforma roja, Ted Sarandos.

Los críticos alertan que, en caso de que Ellison salga ganador de esta contienda, se daría una concentración empresarial que podría poner en peligro la libertad de prensa en EE.UU. Cabe recordar que Paramount Skydance es una unión que se consolidó el pasado mes de agosto, cuando Skydance, la firma del hijo del multibillonario, adquirió la histórica productora por 8.000 millones de dólares. En el trato, ya se llevó la CBS, otro de los grandes canales informativos de la televisión por cable estadounidense. Por tanto, si consigue añadir la CNN, concentraría en las mismas manos dos de los principales canales de información televisiva del país.