Un partidari de Trump s’enfronta a Netflix per comprar Warner Bros.

La potencial compra de Warner Bros. per part de Netflix té un nou obstacle. Paramount Skydance, una de les productores centenàries de Hollywood, ha llançat una OPA hostil per 108.000 milions de dòlars, uns 92.700 milions d’euros, per adquirir una de les seves competidores històriques. L’oferta del grup de la muntanya supera amb molt els 82.700 milions que va posar sobre la taula el gegant de l’streaming fundat per Reed Hastings. En termes de valor per acció, suposa un increment d’uns 2,25 dòlars per títol -dels 27,75 de la primera oferta als 30 a què s’eleva aquesta-. Val a dir, però, que a diferència de la proposta de Netflix, la de Paramount es dirigeix a tota la companyia, inclosa la CNN, un dels canals de notícies líders al país, que quedava fora del tracte original amb la plataforma i esdevindria una empresa separada.
La irrupció de Paramount és un gir de timó polític per a una operació que pot marcar el futur de l’audiovisual i el negoci dels continguts digitals a tot el planeta. El conseller delegat de Paramount Skydance és David Ellison. El directiu és el fill de l’històric magnat tecnològic Larry Ellison, fundador d’Oracle, i un dels grans aliats del president dels Estats Units, Donald Trump, entre les elits tecnològiques dels Estats Units. Ellison va esdevenir durant unes setmanes l’home més ric del món aquesta mateixa tardor, quan la valoració de la seva tecnològica es va disparar gràcies a les seves inversions en intel·ligència artificial, que van coincidir amb la caiguda a la borsa de Tesla, el principal actiu a la cartera d’Elon Musk. Ara, però, les posicions s’han revertit, i el sud-africà torna a liderar la classificació per sobre del nord-americà.
Una unió problemàtica
L’aposta d’Ellison fill busca assegurar-se per la via hostil una adquisició que ja va intentar de forma amistosa; si bé la directiva de la Warner va rebutjar la seva oferta i va decidir decantar-se per la de Netflix, en bona manera perquè la seva ofensiva no incloïa la cadena de notícies. A ulls de Paramount, però, la tria dels potencials venedors “no es fonamentava en bases empresarials”; en tant que Global Networks, la branca de la qual forma part la cobertura internacional de la CNN, està “llastada per alts nivells de palanquejament” i, per tant, la seva proposta la valoraria correctament.
En aquest sentit, el multimilionari considera que “els accionistes de Warner mereixen l’oportunitat de considerar l’oferta” de totes les parts. L’OPA hostil, a més, arriba només unes hores després que Trump hagi declarat que la fusió entre Warner i Netflix genera “problemes de competència” per la concentració en el negoci de l’streaming, en tant que HBO Max sí que aniria inclosa en el paquet que busca el CEO de la plataforma vermella, Ted Sarandos.
Els crítics alerten que, en cas que Ellison surti guanyador d’aquesta contesa, es donaria una concentració empresarial que podria posar en perill la llibertat de premsa als EUA. Cal recordar que Paramount Skydance és una unió que es va consolidar el passat mes d’agost, quan Skydance, la firma del fill del multibilionari, va adquirir la històrica productora per 8.000 milions de dòlars. En el tracte, ja es va emportar la CBS, un altre dels grans canals informatius de la televisió per cable estatunidenca. Per tant, si aconsegueix afegir la CNN, concentraria en les mateixes mans dos dels principals canals d’informació televisiva del país.