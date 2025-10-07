El Banco Sabadell ha exigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que vigile a los accionistas de la entidad que comuniquen públicamente su intención de aceptar la OPA para evitar “posibles manipulaciones del mercado” y controle que, en caso de seguir adelante, cumplan con lo que han anunciado.

La entidad ha mostrado su “preocupación” porque determinados inversores “quieran manipular el mercado comunicando su intención de acudir a la OPA con el único objetivo de garantizar que se alcanza el 30% de aceptación y se produzca, por tanto, una segunda OPA obligatoria y en efectivo, en el caso de que el BBVA quisiera seguir adelante con la adquisición de la entidad”.

Controles estrictos a los inversores que digan ‘sí’ al BBVA

La entidad quiere que la CNMV adopte de “manera preventiva” un “criterio público” que deban “cumplir todos los accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA, con el objetivo de evitar potenciales manipulaciones del mercado”.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu, entran en la Fira de Sabadell en la junta de accionistas / EP

En el escrito remitido al supervisor de los mercados, el Sabadell pide que se obligue a los inversores que hagan pública la aceptación de la OPA a detallar cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de manera “firme e irrevocable” que acudirán con el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluida la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad.

El anuncio del Sabadell llega después de que el consejero y principal accionista individual de la entidad, David Martínez, con el 3,496% de las acciones, haya comunicado su intención de aceptar la OPA y que el fondo Algebris Investment, que tiene un 0,05% del capital del banco, haya secundado el movimiento. “Después del anuncio realizado por Algebris Investments respecto al intercambio, Banco Sabadell ha pedido al supervisor que cualquier nueva comunicación pública contenga toda la información relevante para asegurarse de que, efectivamente, hacen lo que comunican y no manipulan el mercado”, dice la entidad en el texto remitido a la CNMV.

“Este tipo de actuaciones, particularmente si estos inversores no acudieran finalmente con todas o parte de sus acciones de Banco Sabadell a esta primera OPA, podrían ser constitutivas de manipulación de mercado, por emitir indicios o señales falsas o engañosas a cuenta de la oferta o demanda de acciones de Banco Sabadell”, alerta la entidad. El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ya alertaba hace unos días de posibles prácticas irregulares por parte de inversores astutos. “Si surge alguna liebre que diga que irá, pues que lo haga irrevocable para que tengamos la certeza de que no están intentando arrastrar al mercado y quedarse ellos en la segunda OPA”, aseguró González-Bueno en unas jornadas.