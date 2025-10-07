El Banc Sabadell ha exigit a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que vigili els accionistes de l’entitat que comuniquin públicament la seva intensió d’acceptar l’OPA per evitar “possibles manipulacions del mercat” i controli que, en cas de tirar endavant, compleixin amb el que han anunciat.
L’entitat ha mostrat la seva “preocupació” perquè determinats inversors “vulguin manipular el mercat comunicant la seva intensió d’acudir a l’OPA amb l’únic objectiu de garantir que s’arriba al 30% d’acceptació i es produeixi, per tant, una segona OPA obligatòria i en efectiu, en el cas que el BBVA volgués tirar endavant amb l’adquisició de l’entitat”.
Controls estrictes als inversors que diguin ‘sí’ al BBVA
L’entitat vol que la CNMV adopti de “manera preventiva” un “criteri públic” que hagin de “complir tots els accionistes de l’entitat que vulguin fer públiques les seves intencions sobre l’OPA, amb l’objectiu d’evitar potencials manipulacions del mercat”.
En l’escrit remès al supervisor dels mercats, el Sabadell demana que s’obligui als inversors que fan pública l’acceptació de l’OPA que detallin quina és la seva participació total en accions de l’entitat, que assegurin de manera “ferma i irrevocable” que hi acudiran amb el 100% de la seva posició i que comuniquin qualsevol mena d’interès addicional existent, inclosa la titularitat d’altre valors o instruments de deute o capital regulatori de l’entitat.
