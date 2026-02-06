Pimec alerta que el caos ferroviario puede causar una «crisis de abastecimiento» industrial

Los efectos económicos de la crisis de Rodalies ya comienzan a erosionar las perspectivas de las empresas catalanas. Después de que la Cámara de Comercio de Barcelona alertara el pasado jueves que infraestructuras comerciales clave para el país -como los puertos de Barcelona y Tarragona- han ralentizado sustancialmente la actividad debido al bloqueo del túnel de Rubí, la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas, Pimec, ha avisado de los efectos perniciosos sobre el acceso a materias primas y bienes intermedios de la industria catalana. En un acto este viernes, el presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha alertado que la «falta de fiabilidad» del conjunto del sistema ferroviario catalán puede causar una «crisis de abastecimiento» en la industria del país. «La situación afecta de manera transversal la movilidad, la logística y el transporte de mercancías», ha enumerado el líder empresarial.

Así se ha expresado en una comparecencia durante la visita del ministro español de Industria, Jordi Hereu, a las nuevas instalaciones de la sede de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En ella, Cañete también ha recordado el carácter esencial de unas infraestructuras de calidad para mantener la «competitividad» de las empresas catalanas, así como la seguridad de sus cadenas de suministro, cada vez más amenazadas en un entorno de crecientes tensiones internacionales.

El presidente de la patronal de las pymes catalanas Pimec, Antoni Cañete, con el ministro español de Industria, Jordi Hereu / ACN

Empresas más grandes

La jornada también ha servido para que los pequeños empresarios catalanes presenten ante el ministro el informe Estudio sobre la dimensión de la pyme, un proyecto de conocimiento sobre la necesidad de hacer crecer las empresas catalanas, la principal bandera de Cañete en su segundo mandato al frente de la institución. «Si queremos más productividad, mejores salarios y más bienestar para la ciudadanía, necesitamos empresas de mayor tamaño. Es una prioridad económica, pero también social», ha insistido el líder patronal, reclamando también al gobierno español un «marco legislativo estable y decidido» que elimine los «roces normativos que penalizan la expansión de las pymes y desincentivan la creación de empresas de tamaño mediano y grande». El pasado miércoles, desde una comparecencia institucional celebrada en el edificio DFactory de la Zona Franca de Barcelona, el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ya anunció la creación de una nueva ley de crecimiento empresarial, un proyecto que había solicitado la misma Pimec a finales del curso pasado.