Pimec alerta que el caos ferroviari pot causar una “crisi d’aprovisionament” industrial

Els efectes econòmics de la crisi de Rodalies ja comencen a erosionar les perspectives de les empreses catalanes. Després que la Cambra de Comerç de Barcelona alertés el passat dijous que infraestructures comercials clau per al país -com ara els ports de Barcelona i Tarragona- han alentit substancialment l’activitat per culpa del bloqueig del túnel de Rubí, la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, Pimec, ha avisat dels efectes perniciosos sobre l’accés a matèries primeres i béns intermedis de la indústria catalana. En un acte aquest divendres, el president de l’entitat, Antoni Cañete, ha alertat que la “manca de fiabilitat” del conjunt del sistema ferroviari català pot causar una “crisi d’aprovisionament” a la indústria del país. “La situació afecta de manera transversal la mobilitat, la logística i el transport de mercaderies”, ha enumerat el líder empresarial.
Així s’ha expressat en una compareixença durant la visita del ministre espanyol d’indústria, Jordi Hereu, a les noves instal·lacions de la seu de la patronal de les petites i mitjanes empreses. En ella, Cañete també ha recordat el caràcter essencial d’unes infraestructures de qualitat per mantenir la “competitivitat” de les empreses catalanes, així com la seguretat de les seves cadenes de subministrament, cada cop més amenaçades en un entorn de creixents tensions internacionals.
Empreses més grans
La jornada també ha servit perquè els petits empresaris catalans presentin davant el ministre l’informa Estudi sobre la dimensió de la pime, un projecte de coneixement al voltant de la necessitat de fer créixer les empreses catalanes, la principal bandera de Cañete en el seu segon mandat al capdavant de la institució. “Si volem més productivitat, millors salaris i més benestar per a la ciutadania, necessitem empreses de més dimensió. És una prioritat econòmica, però també social”, ha insistit el líder patronal, tot reclamant també al govern espanyol un “marc legislatiu estable i decidit” que elimini els “frecs normatius que penalitzen l’expansió de les pimes i desincentiven la creació d’empreses de mida mitjana i gran”. El passat dimecres, des d’una compareixença institucional celebrada a l’edifici DFactory de la Zona Franca de Barcelona, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ja va anunciar la creació d’una nova llei de creixement empresarial, un projecte que havia demanat la mateixa Pimec a finals del curs passat.