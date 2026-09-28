Nace el Foro de Empresas para la Transformación Social para impulsar nuevos modelos de acción social empresarial

El tejido empresarial catalán ha vivido una jornada fundacional con la creación del Foro de Empresas para la Transformación Social, una iniciativa impulsada por Aigües de Barcelona y coordinada por Tandem Social, que nace con la voluntad de generar un espacio estable de reflexión, diálogo y acción en torno al papel de la empresa como agente de transformación social. El acto, celebrado en el Hub Social de Barcelona, ha reunido a profesionales de fundaciones empresariales, responsables de acción social y otros actores de la filantropía empresarial para explorar cómo las empresas pueden integrar el impacto social en el corazón de su estrategia y convertirse en motores de cambio.

En la bienvenida institucional, Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona y director de Sostenibilidad y Acción Social de Veolia España, ha destacado que “las empresas no podemos ser ajenas a los retos sociales de nuestro entorno. Tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de incorporar esta mirada en nuestra manera de hacer empresa, conectando el propósito social con la estrategia, la operativa y la generación de valor”. En este sentido, Felipe Campos ha señalado que “el Foro nace con la voluntad de sumar capacidades, compartir aprendizajes y generar alianzas que nos permitan avanzar desde la acción social hacia modelos de transformación con impacto real y sostenible”.

Un cambio de paradigma: del modelo tradicional a la transformación sistémica

La jornada ha marcado un punto de inflexión en la manera en que las empresas abordan los retos sociales actuales. En un contexto de cronificación de la pobreza, aumento del costo de vida y debilitamiento del estado de bienestar, las organizaciones han evolucionado desde un enfoque caritativo tradicional hacia estrategias de impacto social integradas en su propuesta de valor.

Ha participado en la jornada inaugural Josep Maria Coll, profesor de estrategia, sostenibilidad e innovación en EADA Business School, con una ponencia inspiracional sobre “Nuevos liderazgos empresariales para un propósito transformador”. Josep Maria Coll ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de liderazgo capaz de integrar el propósito y el impacto positivo en la toma de decisiones y en la estrategia empresarial.

La empresa, motor de la transformación social

La jornada ha continuado con la mesa redonda “Miradas sobre la transformación social”, que ha puesto el foco en el papel creciente de la empresa como agente de transformación social en el contexto económico y social actual. Han participado en el debate Jordi Gusi, socio fundador de Tandem Social; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona y director de Sostenibilidad y Acción Social de Veolia España; Sira Abenoza, profesora del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad de ESADE, investigadora del Instituto de Innovación Social y directora del Programa Vicens Vives, y Mària Vallés, ejecutiva experta en fundaciones y en los sectores sin ánimo de lucro, con experiencia en proyectos humanitarios, el desarrollo y la sostenibilidad.

Los participantes han reflexionado sobre los factores que explican la evolución del papel de las empresas frente a los retos sociales, el valor que puede aportar el sector empresarial y las implicaciones estratégicas de este nuevo posicionamiento. El debate también ha abordado las claves para impulsar este cambio dentro de las organizaciones y la necesidad de avanzar hacia una mirada más sistémica y transformadora.

La segunda parte de la jornada ha permitido conocer diferentes experiencias que ya integran el impacto social en la actividad empresarial. Bajo el título “Diferentes modelos, un mismo propósito: el impacto social desde la estrategia”, cuatro iniciativas han mostrado, desde perspectivas diversas, cómo la transformación social se puede incorporar a la respuesta a los retos de la operativa empresarial, al desarrollo de productos y servicios o al mismo modelo de intervención social.

En este bloque, Aigües de Barcelona ha mostrado cómo la acción social se puede integrar en la estrategia empresarial a través de los programas ONA y Llars a Punt, vinculando de manera directa la acción social con la operativa de la compañía y su estrategia de impacto. Por su parte, la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé ha expuesto el Programa de Estética Oncológica, un ecosistema multidisciplinario de cuidado dermatológico especializado para pacientes oncológicos, combinando salud y estética en un sector sin precedentes. Finalmente, El Llindar ha puesto foco en la creación de alianzas estratégicas entre empresas y entidades sociales desde la cocreación y su integración en la cadena de valor.

Con esta primera jornada, el Foro de Empresas para la Transformación Social, impulsado por Aigües de Barcelona, inicia su actividad con el propósito de acompañar y acelerar esta evolución del sector empresarial, promoviendo una mirada en que el compromiso con la transformación social forme parte de la manera de entender y desarrollar la actividad empresarial.