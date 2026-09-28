Neix el Fòrum d’Empreses per la Transformació Social per impulsar nous models d’acció social empresarial

El teixit empresarial català ha viscut una jornada fundacional amb la creació del Fòrum d’Empreses per la Transformació Social, una iniciativa impulsada per Aigües de Barcelona i coordinada per Tandem Social, que neix amb la voluntat de generar un espai estable de reflexió, diàleg i acció al voltant del paper de l’empresa com a agent de transformació social. L’acte, celebrat al Hub Social de Barcelona, ha reunit professionals de fundacions empresarials, responsables d’acció social i altres actors de la filantropia empresarial per explorar com les empreses poden integrar l’impacte social en el cor de la seva estratègia i convertir-se en motors de canvi.
En la benvinguda institucional, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona i director de Sostenibilitat i Acció Social de Veolia Espanya, ha destacat que “les empreses no podem ser alienes als reptes socials del nostre entorn. Tenim la responsabilitat i també l’oportunitat d’incorporar aquesta mirada en la nostra manera de fer empresa, connectant el propòsit social amb l’estratègia, l’operativa i la generació de valor”. En aquest sentit, Felipe Campos ha assenyalat que “el Fòrum neix amb la voluntat de sumar capacitats, compartir aprenentatges i generar aliances que ens permetin avançar des de l’acció social cap a models de transformació amb impacte real i sostenible”.
Un canvi de paradigma: del model tradicional a la transformació sistèmica
La jornada ha marcat un punt d’inflexió en la manera com les empreses aborden els reptes socials actuals. En un context de cronificació de la pobresa, augment del cost de vida i afebliment de l’estat del benestar, les organitzacions han evolucionat des d’un enfocament caritatiu tradicional cap a estratègies d’impacte social integrades en la seva proposta de valor.
Ha participat a la jornada inaugural Josep Maria Coll, professor d’estratègia, sostenibilitat i innovació a EADA Business School, amb una ponència inspiracional sobre “Nous lideratges empresarials per a un propòsit transformador”. Josep Maria Coll ha defensat la necessitat d’avançar cap a un nou model de lideratge capaç d’integrar el propòsit i l’impacte positiu en la presa de decisions i en l’estratègia empresarial.
L’empresa, motor de la transformació social
La jornada ha continuat amb la taula rodona “Mirades sobre la transformació social”, que ha posat el focus en el paper creixent de l’empresa com a agent de transformació social en el context econòmic i social actual. Han participat en el debat Jordi Gusi, soci fundador de Tandem Social; Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona i director de Sostenibilitat i Acció Social de Veolia Espanya; Sira Abenoza, professora del Departament de Societat, Política i Sostenibilitat d’ESADE, investigadora de l’Institut d’Innovació Social i directora del Programa Vicens Vives, i Mària Vallés, executiva experta en fundacions i en els sectors sense ànim de lucre, amb experiència en projectes humanitaris, el desenvolupament i la sostenibilitat.
Els participants han reflexionat sobre els factors que expliquen l’evolució del paper de les empreses davant dels reptes socials, el valor que pot aportar el sector empresarial i les implicacions estratègiques d’aquest nou posicionament. El debat també ha abordat les claus per impulsar aquest canvi dins les organitzacions i la necessitat d’avançar cap a una mirada més sistèmica i transformadora.
La segona part de la jornada ha permès conèixer diferents experiències que ja integren l’impacte social en l’activitat empresarial. Sota el títol “Diferents models, un mateix propòsit: l’impacte social des de l’estratègia”, quatre iniciatives han mostrat, des de perspectives diverses, com la transformació social es pot incorporar a la resposta als reptes de l’operativa empresarial, al desenvolupament de productes i serveis o al mateix model d’intervenció social.
En aquest bloc, Aigües de Barcelona ha mostrat com l’acció social es pot integrar en l’estratègia empresarial a través dels programes ONA i Llars a Punt, vinculant de manera directa l’acció social amb l’operativa de la companyia i la seva estratègia d’impacte. Per la seva banda, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé ha exposat el Programa d’Estètica Oncològica, un ecosistema multidisciplinari de cura dermatològica especialitzada per a pacients oncològics, combinant salut i estètica en un sector sense precedents. Finalment, El Llindar ha posat focus en la creació d’aliances estratègiques entre empreses i entitats socials des de la cocreació i la seva integració en la cadena de valor.
Amb aquesta primera jornada, el Fòrum d’Empreses per la Transformació Social, impulsat per Aigües de Barcelona, inicia la seva activitat amb el propòsit d’acompanyar i accelerar aquesta evolució del sector empresarial, promovent una mirada en què el compromís amb la transformació social formi part de la manera d’entendre i desenvolupar l’activitat empresarial.