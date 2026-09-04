El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha anunciado cambios “importantes” en la compañía española de telecomunicaciones. “Soy un partidario decidido de la palingenesia; es decir, de cambiar aquello que no funciona”. Murtra ha explicado que en los próximos meses saldrá mucha gente de puestos clave de la compañía, “al mismo tiempo que entrará nueva”, aunque también ha constatado que las resistencias a las transformaciones “siempre son muy grandes”.

Dentro de este “proceso de transformación integral para ganar competitividad”, Marc Murtra ha enumerado decisiones como la salida de algunos países, los ajustes de plantilla en España y en Alemania, y una nueva política de asignación de capital.

Murtra ha protagonizado el primer gran acto de la rentrée económica después del verano en la sede de Foment del Treball Nacional en Barcelona, donde lo han acompañado el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre y buena parte de la junta directiva de la entidad. Han asistido también una densa representación del tejido empresarial e institucional catalán: Josep Ametller, Joan Camprubí Montalt, Raimon Grífols, Pere Guardiola, Sacha Michaud, Aitor Moll, Javier Godó, Josep Oliu, Pau Relat…

Industria de defensa sin complejos

El presidente ejecutivo de Telefónica ha pedido también que Cataluña pueda desarrollar una industria de defensa. “Todos los países deben tener una industria de defensa propia relevante para defender ese espacio democrático”, ha recalcado Murtra, que ha reivindicado los éxitos de los países democráticos, “porque son particularmente efectivos en el ámbito de la defensa”. “Lo demostraron en la Primera y en la Segunda Mundial y también en la guerra fría”, ha continuado Murtra.

Insistiendo en esta línea, Marc Murtra ha defendido que “la primera prioridad de una sociedad” sea “la seguridad, por encima de la riqueza”. El expresidente de Indra, compañía electrónica especializada en electrónica de defensa, ha animado a los empresarios catalanes a crear tecnologías propias. Les ha puesto el ejemplo de Ucrania, “donde ahora se trabaja en el ámbito más avanzado en el mundo de la defensa”. “En Cataluña debemos entender que necesitamos una industria de defensa, sin ningún tipo de complejo. Los avances en defensa luego tienen una repercusión civil. Cataluña debe entender que esto va hacia aquí. Hay que alinear administraciones y crear lobbies para hacer cosas”, ha rematado.

El presidente ejecutivo de Telefónica ha constatado que en los próximos años “habrá una inversión en el ámbito de defensa extraordinaria”. Y que “una vez se consolida un sector en un país allí se queda”.

El presidente de Foment del Treball y el presidente ejecutivo de Telefónica, en un acto este viernes TELEFÓNICA

«Europa debe defenderse de los ciberataques»

Murtra ha defendido también que Cataluña tenga “una infraestructura tecnológica en telecomunicaciones solvente” y que Europa avance más en este ámbito: “Europa no puede depender de infraestructuras tecnológicas que no sean propias. Debe defenderse de los ciberataques. Solo hay que tener presente el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig. Es necesario que Europa tenga tecnologías propias, que son caras, complejas y arriesgadas. A gran escala financiera. Se deben movilizar recursos fenomenales”.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentado a Marc Murtra como “un catalán global. Un catalán nacido en Inglaterra, que conoce perfectamente nuestras industrias y empresas. Un defensor de la economía productiva. Un hombre de acción”. Sánchez Llibre ha sentenciado, muy convencido, que un hombre así “liderará con éxito Telefónica”. El presidente de Foment ha reivindicado al final del acto que Cataluña conserve y aumente sus centros de decisión, pero que también aporte “presidentes y ejecutivos catalanes a las empresas del Ibex 35”