El president executiu de Telefónica, Marc Murtra, ha anunciat canvis “importants” en la companyia espanyola de telecomunicacions. “Soc un partidari decidit de la palingenèsia; és a dir, de canviar allò que no funciona”. Murtra ha explicat que en els pròxims mesos sortirà molta gent de llocs clau de la companyia, “alhora que n’entrarà de nova”, tot i que també ha constatat que les resistències a les transformacions “sempre són molt grans”.
Dins aquest “procés de transformació integral per guanyar competitivitat”, Marc Murta ha enumerat decisions com la sortida d’alguns països, els ajustaments de plantilla a Espanya i a Alemanya, i una nova política d’assignació de capital.
Murtra ha protagonitzat el primer gran acte de la rentrée econòmica després de l’estiu a la seu de Foment del Treball Nacional a Barcelona, on l’han comboiat el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre i bona part de la junta directiva de l’entitat. Hi han assistit també una densa representació del teixit empresarial i institucional català: Josep Ametller, Joan Camprubí Montalt, Raimon Grífols, Pere Guardiola, Sacha Michaud, Aitor Moll, Javier Godó, Josep Oliu, Pau Relat…
Indústria de defensa sense complexos
El president executiu de Telefónica ha demanat també que Catalunya puga desenvolupar una indústria de defensa. “Tots els països han de tenir una indústria de defensa pròpia rellevant per defensar aquell espai democràtic”, ha recalcat Murta, que ha reivindicat els èxits dels països democràtics, “perquè són particularment efectius en l’àmbit de la defensa”. “Ho van demostrar en la Primera i en la Segona Mundial i també en la guerra freda”, ha continuat Murtra.
Insistint en aquesta línia, Marc Murtra ha defensat que “la primera prioritat d’una societat” siga “la seguretat, per sobre de la riquesa”. L’expresident d’Indra, companyia electrònica especialitzada en electrònica de defensa, ha animat els empresaris catalans a crear tecnologies pròpies. Els ha posat l’exemple d’Ucraïna, “on ara es treballa en l’àmbit més avançat en el món de la defensa”. “A Catalunya hem d’entendre que necessitem una indústria de defensa, sense cap tipus de complex. Els avenços en defensa després tenen una repercussió civil. Catalunya ha d’entendre que això va cap aquí. Cal alinear administracions i crear lobbys per fer coses”, ha rematat.
El president executiu de Telefónica ha constatat que en els pròxims anys “hi haurà una inversió en l’àmbit de defensa extraordinari”. I que “un cop es consolida un sector en un país allà es queda”.
“Europa s’ha de defensar dels ciberatacs”
Murtra ha defensat també que Catalunya tinga “una infraestructura tecnològica en telecomunicacions solvent” i que Europa avance més en aquest àmbit: “Europa no pot dependre d’infraestructures tecnològiques que no siguen pròpies. S’ha de defensar dels ciberatacs. Només cal tenir present l’intent d’atemptat a l’aeroport de Leipzig. Cal que Europa tinga tecnologies pròpies, que són cares, complexes i arriscades. A gran escala financera. S’hi han de mobilitzar recursos fenomenals”.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentat Marc Murtra com “un català global. Un català nascut a Anglaterra, que coneix perfectament les nostres indústries i empreses. Un defensor de l’economia productiva. Un home d’acció”. Sánchez Llibre ha sentenciat, ben convençut, que un home així “liderarà amb èxit Telefónica”. El president de Foment ha reivindicat al final de l’acte que Catalunya conserve i augmente els seus centres de decisió, però que també aporte “presidents i executius catalans a les empreses de l’Ibex 35”