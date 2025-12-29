La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado este lunes con 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por repartirse contratos del Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, según han detallado a través de un comunicado, el organismo ha sancionado a Nautalia, Viajes El Corte Inglés, Ávoris Retail e IAG7 porque considera que «manipularon» concursos durante 2021 y 2022. El organismo considera que estas agencias se repartieron varios contratos, motivo por el cual arrastran sanciones de 850.000, 690.000, 740.000 y 630.000 euros, respectivamente.

De acuerdo con el comunicado de la CNMC, la compañía IAG7, que ha sido sancionada con 630.000 euros, tampoco podrá llegar a ningún contrato con la administración durante los próximos tres meses. En esta línea, las tres compañías también sancionadas tampoco podrán contratar con la administración pública durante los seis meses venideros. Es decir, hasta el mes de junio. Es la cuarta resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar. Sin embargo, la CNMC recuerda que la resolución dictada aún no es del todo firme, ya que las cuatro agencias de viajes sancionadas pueden recurrir a la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses desde el momento de la notificación.

Viajeros con maletas en el Aeropuerto del Prat en una imagen de archivo / Europa Press

El reparto de las licitaciones

Según detallan desde la CNMC, entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España sobre los servicios de agencia de viajes integrados de manera fija en su oficina (expediente 21/04609) con el objetivo de que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones. En esta línea, entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron repartirse de manera rotatoria los encargos del personal de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en lugar de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir: «Este tipo de acuerdos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», señalan desde Competencia.