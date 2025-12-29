La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat aquest dilluns amb 2,91 milions d’euros quatre agències de viatges per repartir-se contractes del Banc d’Espanya i la Universitat Complutense de Madrid. En concret, segons han detallat a través d’un comunicat, l’organisme ha sancionat Nautalia, Viatges El Corte Inglés, Ávoris Retail i IAG7 perquè considera que van “manipular” concursos durant el 2021 i el 2022. L’organisme considera que aquestes agències es van repartir diversos contractes, motiu pel qual arrosseguen sancions de 850.000, 690.000, 740.000 i 630.000 euros, respectivament.
D’acord amb el comunicat de la CNMC, la companyia IAG7, que ha estat sancionada amb 630.000 euros, tampoc podrà arribar a cap contracte amb l’administració durant els pròxims tres mesos. En aquesta línia, les tres companyies també sancionades tampoc podran contractar amb l’administració pública durant els sis mesos vinents. És a dir, fins al mes de juny. És la quarta resolució en la qual la CNMC fixa directament l’abast i durada de la prohibició de contractar. Ara bé, la CNMC recorda que la resolució dictada encara no és del tot ferma, ja que les quatre agències de viatges sancionades poden recórrer a l’Audiència Nacional en un termini de dos mesos des del moment de la notificació.
El repartiment de les licitacions
Segons detallen des de la CNMC, entre el 21 i el 25 d’octubre de 2021, IAG7, Nautalia, Viatges El Corte Inglés i Ávoris Retail van acordar no presentar-se a una licitació del Banc d’Espanya sobre els serveis d’agència de viatges integrats de manera fixa en la seva oficina (expedient 21/04609) amb l’objectiu que quedés deserta i es tornés a convocar amb millors condicions. En aquesta línia, entre el 3 i el 31 d’octubre de 2022, Nautalia, Viatges El Corte Inglés i Ávoris Retail van acordar repartir-se de manera rotatòria els encàrrecs del personal de la Universitat Complutense de Madrid. Quan la UCM emetia una sol·licitud de viatge i/o allotjament, només rebia una oferta en comptes de tres, la qual cosa va disminuir tant les opcions dels usuaris com els incentius de les agències per a competir: “Aquest tipus d’acords estan prohibits en l’article 1 de la Llei 15/2007, de Defensa de la Competència i en l’article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea”, assenyalen des de Competència.