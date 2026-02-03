La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha actuado con mano dura contra varias empresas del grupo Repsol y le ha impuesto una multa de 20,5 millones de euros y una sanción ejemplar como es la prohibición de presentarse a licitaciones públicas durante seis meses. La CNMC señala que las empresas del grupo Repsol como Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa ejecutaron una «política comercial de reducción de márgenes abusiva en perjuicio de estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol».

La comisión destaca que en el período sancionado las empresas del grupo Repsol disponían de una «posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción en estaciones de servicio a escala nacional». Unos hechos que según la CNMC iban en contra del derecho a la competencia que «exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia».

Fue en el año 2022 cuando Competencia inspeccionó varias empresas de los hidrocarburos tras recibir diversas denuncias por parte del sector y en diciembre de 2023 se abrió un expediente sancionador contra Repsol por posible abuso de posición de dominio en el mercado. La CNMC asegura que las investigaciones realizadas han podido comprobar que las empresas dependientes de la matriz de Repsol ejercieron «una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores» para poder compensar «la pérdida de ventas y cuotas de mercado que sufría desde 2019».

El complejo industrial de Repsol en Tarragona / EP

Repsol impugnará la sanción

La multinacional petrolera asegura que la sanción contra ellos se basa en un «relato parcial y descontextualizado, con errores de método y derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022 y no acredita ni posición de dominio ni exclusión en el mercado» y destaca que impugnará la sanción. En declaraciones recogidas por la ACN Repsol lamenta la sanción impuesta por Competencia y asegura que es «la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos». De hecho, el gigante petrolero se justifica porque tomaron la medida para «aliviar la delicada situación de familias y profesionales en un contexto excepcional de mercado» generada por el impacto económico de la guerra en Ucrania. «Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón», sentencian.