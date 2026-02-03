La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) ha actuat amb mà de ferro contra diverses empreses del grup Repsol i li ha imposat una multa de 20,5 milions d’euros i un càstig exemplar com és la prohibició de presentar-se a licitacions públiques durant sis mesos. La CNMC assenyala que les empreses del grup Repsol com Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred i Campsa van executar una “política comercial de reducció de marges abusiva en perjudici d’estacions de servei independents i que competeixen amb les de Repsol”.
La comissió destaca que en el període sancionat les empreses del grup Repsol disposaven d’una “posició de domini en el mercat majorista de combustibles d’automoció a estacions de servei a escala nacional”. Uns fets que segons la CNMC anava contra el dret a la competència que “exigeix que les empreses en posició de domini siguin especialment responsables de no restringir la competència”.
Va ser l’any 2022 quan Competència va inspeccionar diverses empreses dels hidrocarburs després de rebre diverses denúncies per part del sector i el desembre del 2023 es va obrir un expedient sancionador contra Repsol per possible abús de posició de domini en el mercat. La CNMC assegura que les investigacions fetes han pogut comprovar que les empreses dependents de la matriu de Repsol van exercir “una estratègia incompatible amb la seva posició de domini per guanyar volum als seus competidors” per poder compensar “la pèrdua de vendes i quotes de mercat que patia des del 2019”.
Repsol impugnarà la sanció
La multinacional petroliera assegura que la sanció contra ells es basa en un “relat parcial i descontextualitzat, amb errors de mètode i dret, que ignora el context excepcional del 2022 i no acredita ni posició de domini ni exclusió en el mercat” i destaca que impugnarà la sanció. En declaracions recollides per l’ACN Repsol lamenta la sanció interposada per Competència i assegura que és “la primera vegada en la història del dret de la competència nacional i comunitària que la CNMC sanciona una companyia per aplicar descomptes”. De fet, el gegant petrolier es justifica perquè van prendre la mesura per “alleugerir la delicada situació de famílies i professionals en un context excepcional de mercat” generada per l’impacte economic de la guerra a Ucraina. “Estem convençuts que els tribunals ens donaran la raó”, sentencien.