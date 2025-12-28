Muere a los 71 años Carles Vilarrubí, empresario y exvicepresidente del Barça

El empresario, político, gastrónomo y exvicepresidente del Barça Carles Vilarrubí ha muerto a los 71 años este domingo de madrugada en Barcelona, ciudad donde nació. Hombre de consenso y muy activo políticamente, tuvo un papel destacado en las primeras administraciones de la Generalitat de Catalunya después de la dictadura franquista. Fue uno de los hombres de confianza del entonces presidente Jordi Pujol y fue uno de los fundadores de Convergència i Unió. De hecho, formaba parte del grupo de empresarios acusado en el caso Pujol y estaba acusado por la Audiencia Nacional de blanqueo y falsificación documental, delitos por los cuales le pedían 5 años de prisión.

En la Generalitat de Pujol, Vilarrubí fue director de la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalitat de Catalunya, y formó parte como consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. También formó parte de los equipos que crearon Catalunya Ràdio primero y, posteriormente, RAC1.

Fuera de la política, fue un destacado empresario y trabajó en banca de inversión. También fue uno de los nombres más destacados de la gastronomía catalana y era, desde 2016, el presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. Además, estuvo fuertemente ligado también al FC Barcelona. Formó parte de las directivas de Sandro Rosell y de la de Josep Maria Bartomeu, llegando a ser vicepresidente del club, hasta que dimitió en octubre de 2017, en medio del debate sobre el papel del Barça en el proceso y el 1-O. De hecho, el Barça ha sido de los primeros en dar el pésame a la familia de Vilarrubí.

El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por la muerte de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del Club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017.



Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió… — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 28 de diciembre de 2025

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido el importante «legado» que deja Vilarrubí. Desde Foment del Treball también han lamentado su muerte y lo han recordado como un «hombre polifacético y emprendedor».

Lamento la muerte de Carles Vilarrubí, empresario, presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y exvicepresidente del @FCBarcelona_cat, reconocido con la Cruz de San Jorge por su significativa presencia en la vida económica y social catalana. Deja un importante legado… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 28 de diciembre de 2025