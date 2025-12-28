Mor als 71 anys Carles Vilarrubí, empresari i exvicepresident del Barça

L’empresari, polític, gastrònom i exvicepresident del Barça Carles Vilarrubí ha mort als 71 anys aquest diumenge de matinada a Barcelona, ciutat on va néixer. Home de consens i molt actiu políticament, va tenir un paper destacat a les primeres administracions de la Generalitat de Catalunya després de la dictadura franquista. Va ser un dels homes de confiança de l’aleshores president Jordi Pujol i va ser un dels fundadors de Convergència i Unió. De fet, formava part de grup d’empresaris acusat al cas Pujol i estava acusat per l’Audiència Nacional de blanqueig i falsificació documental, uns delictes pels quals li demanaven 5 anys de presó.
A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí va ser director de l’Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i va formar part com a conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. També va formar part dels equips que van crear Catalunya Ràdio primer i, posteriorment, RAC1.
Fora de la política, va ser un destacat empresari i va treballar en banca d’inversió. També va ser un dels noms més destacats de la gastronomia catalana i era, des de 2016, el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. A més, va estar fortament lligat també al FC Barcelona. Va formar part de les directives de Sandro Rosell i de la de Josep Maria Bartomeu, arribant a ser vicepresident del club, fins que va dimitir l’octubre de 2017, enmig del debat sobre el paper del Barça al procés i l’1-O. De fet, el Barça ha estat dels primers a donar el condol a la família de Vilarrubí.
El FC Barcelona, el seu president i la Junta Directiva expressen el seu més sentit condol per la mort de Carles Vilarrubí, vicepresident institucional del Club des de l’1 de juliol de 2010 fins a l’1 d’octubre del 2017.— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 28, 2025
Vinculat al Barça des de ben jove, també va defensar…
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut l’important “llegat” que deixa Vilarrubí. Des de Foment del Treball també han lamentat la seva mort i l’han recordat com un “home polifacètic i emprenedor”.
Lamento la mort de Carles Vilarrubí, empresari, president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i exvicepresident del @FCBarcelona_cat, reconegut amb la Creu de Sant Jordi per la seva significativa presència en la vida econòmica i social catalana. Deixa un important llegat…— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) December 28, 2025
Lamentem profundament el traspàs d’en Carles Vilarrubí, un empresari de consens. Home polifacètic i emprenedor, va destacar en diversos sectors econòmics i socials.— Foment del Treball Nacional (@FomentTreball) December 28, 2025
Va ser membre del Consell Assessor de Foment del Treball. Com a president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i… pic.twitter.com/A3JhdBEjeh