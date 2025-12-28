MónEconomia
Mor als 71 anys Carles Vilarrubí, empresari i exvicepresident del Barça
Xavi Fernández de Castro
28/12/2025 11:21

L’empresari, polític, gastrònom i exvicepresident del Barça Carles Vilarrubí ha mort als 71 anys aquest diumenge de matinada a Barcelona, ciutat on va néixer. Home de consens i molt actiu políticament, va tenir un paper destacat a les primeres administracions de la Generalitat de Catalunya després de la dictadura franquista. Va ser un dels homes de confiança de l’aleshores president Jordi Pujol i va ser un dels fundadors de Convergència i Unió. De fet, formava part de grup d’empresaris acusat al cas Pujol i estava acusat per l’Audiència Nacional de blanqueig i falsificació documental, uns delictes pels quals li demanaven 5 anys de presó.

A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí va ser director de l’Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i va formar part com a conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. També va formar part dels equips que van crear Catalunya Ràdio primer i, posteriorment, RAC1.

Fora de la política, va ser un destacat empresari i va treballar en banca d’inversió. També va ser un dels noms més destacats de la gastronomia catalana i era, des de 2016, el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. A més, va estar fortament lligat també al FC Barcelona. Va formar part de les directives de Sandro Rosell i de la de Josep Maria Bartomeu, arribant a ser vicepresident del club, fins que va dimitir l’octubre de 2017, enmig del debat sobre el paper del Barça al procés i l’1-O. De fet, el Barça ha estat dels primers a donar el condol a la família de Vilarrubí.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut l’important “llegat” que deixa Vilarrubí. Des de Foment del Treball també han lamentat la seva mort i l’han recordat com un “home polifacètic i emprenedor”.

GrupMón