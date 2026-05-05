El primer trimestre de 2026 ha dejado al Banco Sabadell con unos beneficios de 347 millones de euros, lo que supone que los beneficios de la entidad bancaria han caído un 29,1% respecto a los 489 millones registrados durante el mismo período del año anterior. Unos resultados de la entidad catalana que llegan tras cerrar la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander por 3.300 millones de euros.

Según los resultados que ha publicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta reducción de las ganancias de la entidad bancaria catalana se atribuyen al impacto de los costos no recurrentes como podrían ser los 55 millones de euros del nuevo plan de prejubilaciones, unos costos que harán que el Sabadell se ahorre 40 millones brutos anuales a partir de 2027, pero que se han sumado a unos menores intereses los cuales han caído un 3,5% hasta los 872 millones de euros, con las comisiones en 315 millones (-2,2%), un cóctel que ha explicado la caída de los beneficios de la entidad. Los ingresos provenientes del negocio bancario del Banco Sabadell se han situado en los 1.187 millones (-3,1%) mientras que los costos totales de la entidad han ascendido hasta los 624 millones, unos costos en los cuales están los 55 millones de las prejubilaciones.

Por otro lado, las provisiones de la entidad financiera han aumentado un 4,6%, mientras que la rentabilidad RoTE se ha situado en el 14,1%, y el CET1 fully-loaded en el 13,2%. La ratio de eficiencia excluyendo TSB y con amortizaciones se sitúa en el 52,2% y el coste del riesgo se ha ubicado en 38 puntos básicos.

La venta de la filial británica del banco TSB por 3.300 millones ha hecho que el Sabadell haya podido generar 400 puntos básicos de capital y hará que la entidad pague un dividendo extraordinario vinculado a la operación de 50 céntimos por acción. Una TSB que ha aportado 63 millones de euros al Sabadell, una cifra un 33,4% menos que en 2025.

Imagen de la sede corporativa del Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès / David Zorrakino – Europa Press

El primer trimestre de la actividad comercial del Sabadell

El primer trimestre de la entidad bancaria ha hecho que el crédito vivo -exTSB- se haya situado en los 121.587 millones de euros, mientras que el crédito de las hipotecas ha aumentado un 4,1% y el crédito de consumo un 14,8%, situándose en los 39.800 millones de euros y 5.500 millones, respectivamente.

En el caso de las pymes y las grandes empresas el crédito del Sabadell se sitúa en los 44.800 millones en España (+2,1%) y se espera un aumento de la nueva producción a largo plazo del 5%. En el caso de los pasivos del Sabadell, la entidad bancaria sitúa los recursos de clientes en 184.768 millones de euros (+5,9%), mientras que los recursos fuera de balance llegaron a los 52.529 millones (+10,4%).