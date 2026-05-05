El primer trimestre del 2026 ha deixat el Banc Sabadell amb uns beneficis de 347 milions d’euros, un fet que suposa que els beneficis de l’entitat bancària han caigut un 29,1% respecte dels 489 milions registrats durant el mateix període de l’any anterior. Uns resultats de l’entitat catalana que arriben després de tancar la venda de la seva filial britànica, TSB, al Banc Santander 3.300 milions d’euros.
Segons els resultats que ha publicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquesta reducció dels guanys de l’entitat bancària catalana s’atribueixen a l’impacte dels costos no recurrents com podrien ser els 55 milions d’euros del nou pla de prejubilacions, uns costos que faran que el Sabadell s’estalviï 40 milions bruts anuals a partir del 2027, però que s’han sumat a uns menors interessos els quals han caigut un 3,5% fins als 872 milions d’euros, amb les comissions en 315 milions (-2,2%), un còctel que ha explicat la caiguda dels beneficis de l’entitat. Els ingressos provinents del negoci bancari del Banc Sabadell s’han situat en els 1.187 milions (-3,1%) mentre que els costos totals de l’entitat s’han enfilat fins als 624 milions, uns costos en els quals hi ha els 55 milions de les prejubilacions.
Per altra banda, les provisions de l’entitat financera han augmentat un 4,6%, mentre que la rendibilitat RoTE s’ha situat en el 14,1%, i el CET1 fully-loaded al 13,2%. La ràtio d’eficiència excloent TSB i amb amortitzacions se situa en el 52,2% i el cost del risc s’ha ubicat en 38 punts bàsics.
La venda de la filial britànica del banc TSB per 3.300 milions ha fet que el Sabadell hagi pogut generar 400 punts bàsics de capital i farà que l’entitat pagui un dividend extraordinari vinculat a l’operació de 50 cèntims per acció. Una TSB que ha aportat 63 milions d’euros al Sabadell, una xifra un 33,4% menys que l’any 2025.
El primer trimestre de l’activitat comercial dle Sbadell
El primer trimestre de l’entitat bancària ha fet que el crèdit viu -exTSB- s’hagi situat en els 121.587 milions d’euros, mentre que el crèdit de les hipoteques ha augmentat un 4,1% i el crèdit de consum un 14,8%, situant-se en els 39.800 milions d’euros i 5.500 milions, respectivament.
En el cas de les pimes i les grans empreses el crèdit del Sabadell se situa en els 44.800 milions a Espanya (+2,1%) i s’espera un augment de la nova producció a llarg termini del 5%. En el cas dels passius del Sabadell, l’entitat bancària situa els recursos de clients en 184.768 milions d’euros (+5,9%), mentre que els recursos fora de balanç van arribar als 52.529 milions (+10,4%).