La familia Pujol comprará el 69% de las acciones de Ficosa a Panasonic

La familia Pujol recuperará el control de la compañía referente de piezas y recambios para automoción Ficosa. 75 años después de la fundación de la firma vallesana, los fundadores recomprarán a la japonesa Panasonic el 69% de las acciones que controlaban hasta ahora, según ha adelantado el digital ElEconomista. La tecnológica japonesa, cabe recordar, se hizo con los títulos en dos compras entre 2015 y 2017. Aprovechó la salida de la familia Tarragó, la otra mitad de la creación en 1949 del taller convertido en gigante global de las partes del coche. El 31% restante permanecía en manos de los Pujol, que en adelante atesorarán el 100% del capital.

Los fundadores, cabe recordar, permanecen en la dirección de la multinacional con sede en Viladecavalls. La operación, de hecho, se vehiculará a través de un vehículo de inversión controlado por Xavier Pujol, actual consejero delegado de la compañía. Panasonic, de esta manera, se desvincula de la catalana, que sale de bajo del paraguas de la división de industria automotriz de la japonesa. Vale decir que la histórica tecnológica ha buscado salir completamente de una industria que cada vez tambalea más, y ya ejecutó la venta de toda su rama especializada, Panasonic Automotive Systems, al fondo Apollo por unos 1.700 millones de euros.

Xavier Pujol, entre otros directivos industriales / EP

Una industria en transformación

El retorno del capital de Ficosa a manos de los Pujol se produce en medio de una transformación profunda del sector del automóvil, que afecta especialmente a los proveedores de piezas, que perderían buena parte de su negocio actual con una electrificación completa de la industria. A diferencia de buena parte de su competencia, la catalana no ha necesitado hacer recortes importantes de plantilla en los últimos años y, de hecho, anunció en 2024 un plan de inversiones de 600 millones de euros hasta 2030 para aplicar los cambios necesarios para dedicar sus plantas a las cadenas de valor del vehículo autónomo, eléctrico y conectado. A principios de la próxima década, la compañía espera, además, alcanzar la neutralidad climática con una reducción del 100% de las emisiones.