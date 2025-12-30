La família Pujol comprarà el 69% de les accions de Ficosa a Panasonic

La família Pujol recuperarà el control de la companyia referent de peces i recanvis per a automoció Ficosa. 75 anys després de la fundació de la firma vallesana, els fundadors recompraran a la japonesa Panasonic el 69% de les accions que controlaven fins ara, segons ha avançat el digital ElEconomista. La tecnològica japonesa, cal recordar, es va fer amb els títols en dues compres entre el 2015 i el 2017. Va aprofitar la sortida de la família Tarragó, l’altra meitat de la creació l’any 1949 del taller esdevingut gegant global de les parts del cotxe. El 31% restants romania en mans dels Pujol, que en endavant atresoraran el 100% del capital.
Els fundadors, cal recordar, romanen en la direcció de la multinacional amb seu a Viladecavalls. L’operació, de fet, es vehicularà a través d’un vehicle d’inversió controlat per Xavier Pujol, actual conseller delegat de la companyia. Panasonic, d’aquesta manera, es desvincula de la catalana, que surt de sota del paraigua de la divisió d’indústria automotriu de la japonesa. Val a dir que la històrica tecnològica ha buscat sortir completament d’una indústria que cada cop trontolla més, i ja va executar la venda de tota la seva branca especialitzada, Panasonic Automotive Systems, al fons Apollo per uns 1.700 milions d’euros.
Una indústria en transformació
El retorn del capital de Ficosa a mans dels Pujol es produeix enmig d’una transformació profunda del sector de l’automòbil, que afecta especialment els proveïdors de peces, que perdrien bona part del seu negoci actual amb una electrificació completa de la indústria. A diferència de bona part de la seva competència, la catalana no ha necessitat fer retallades importants de plantilla en els darrers anys i, de fet, va anunciar el 2024 un pla d’inversions de 600 milions d’euros fins al 2030 per aplicar els canvis necessaris per dedicar les seves plantes a les cadenes de valor del vehicle autònom, elèctric i connectat. A principis de la pròxima dècada, la companyia espera, a més, assolir la neutralitat climàtica amb una retallada del 100% de les emissions.