Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa. En una carta abierta a la Agencia EFE y recogida por la ACN, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha decidido dejar su cargo dentro de la empresa familiar para poner todos los esfuerzos en el proceso judicial en el que se encuentra inmerso desde que lo investigan por homicidio por la muerte de su padre mientras hacían una excursión en Montserrat. De hecho, Jonathan Andic fue detenido la semana pasada y fue trasladado ante la jueza de la plaza 5 del Tribunal de Instancia de Martorell, quien decretó prisión bajo fianza de un millón de euros, cantidad que Andic abonó y salió en libertad.

Andic asegura que es una acusación «injusta» y que tiene el apoyo de la familia

En la carta publicada en la Agencia EFE, el hijo de Isak Andic asegura que la acusación de homicidio es «injusta e infundada» y está fundamentada en una visión «descontextualizada y tergiversada» de lo que ocurrió en Montserrat. Jonathan Andic señala que siempre ha amado «profundamente» a su familia y que en el caso de su padre era un amor «de una manera muy especial». «Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de afecto. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos», asegura el hijo del fundador de Mango.

Imagen del difunto fundador de Mango, Isak Andic / Europa Press

El hijo de Isak Andic ha asegurado que la decisión de apartarse del equipo directivo de la multinacional es temporal y quiere conservar «el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales», unos vínculos familiares que asegura que le están dando «apoyo», un hecho por el cual afronta la situación con «tranquilidad» y «convicción» en su inocencia. De hecho, asegura que el apoyo de su familia demuestra «de manera clara» que no es culpable y destaca que «la verdad acabará imponiéndose». «Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A este duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona», ha concluido el primogénito de la familia de Mango.