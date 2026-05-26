Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. En una carta oberta a l’Agència EFE i recollida per l’ACN el fill del fundador de Mango, Isak Andic, ha decidit deixar el seu càrrec dins de l’empresa familiar per posar tots els esforços en el procés judicial en el qual es troba immers des que l’investiguen per homicidi per la mort del seu pare mentre feien una excursió a Montserrat. De fet, Jonathan Andic va ser detingut la setmana passada i va ser traslladat davant la jutgessa de la plaça 5 del Tribunal d’Instància de Martorell, qui va decretar presó sota fiança d’un milió d’euros, quantitat que Andic va abonar i va sortir en llibertat.
Andic assegura que és una acusació “injusta” i que té el suport de la família
En la carta publicada a l’Agència EFE el fill d’Isak Andic assegura que l’acusació d’homicidi és “injusta i infundada” i està fonamentada en una visió “descontextualitzada i tergiversada” del que va passar a Montserrat. Jonathan Andic assenyala que sempre ha estimat “profundament” la seva família i que en el cas del seu pare era una estima “d’una manera molt especial”. “Vam viure junts molts moments feliços, entranyables i plens d’afecte. Com succeeix en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos”, assegura el fill del fundador de Mango.
El fill d’Isak Andic ha assegurat que pren la decisió d’apartar-se de l’equip directiu de la multinacional és temporal i vol conservar “el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials”, uns vincles familiars que assegura que li estan donant “suport”, un fet pel qual afronta la situació amb “tranquil·litat” i “convicció” en la seva innocència. De fet, assegura que el suport de la seva família demostra “de manera clara” que no és culpable i destaca que “la veritat acabarà imposant-se”. “Fa uns disset mesos vaig perdre al meu pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn pròxim. A aquest dol s’ha sumat el fet d’haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona”, ha conclòs el primogènit de la família de Mango.