Foment pide «solidaridad» a los partidos para aprobar los presupuestos

Foment del Treball pide «solidaridad y complicidad» a los partidos políticos para desbloquear los presupuestos de la Generalitat. El presidente de la patronal catalana de las grandes empresas, Josep Sánchez Llibre, ha exigido al Gobierno que prepare unas cuentas «competitivas» de cara al 2026, que equilibren la garantía de los servicios básicos con la generación de «riqueza y estabilidad económica». En declaraciones a la prensa tras la despedida de curso de la organización, el dirigente patronal ha reconocido que, si bien los empresarios necesitan un presupuesto activo, la ley «probablemente no nos gustará»; y ha cargado contra los socios preferentes del presidente Salvador Illa en el Parlamento, ERC y los Comuns. En este sentido, ha lamentado que el ejecutivo sea «prisionero de unos socios radicales de izquierdas», y ha presionado a Illa para que «abra una ventana de oportunidades» para dialogar con otras formaciones políticas.

Dentro del paquete completo de los hipotéticos presupuestos, Sánchez Llibre ha reclamado poner el foco en las medidas para resolver la crisis de la vivienda, que considera «la primera preocupación» de Foment. Es uno de los ámbitos donde detecta que la influencia de ERC y los Comuns es contraproducente, en tanto que sus iniciativas «van en la dirección siempre de cargar contra los propietarios». «Es un ataque sin piedad», ha apostillado. En este sentido, ha reprochado al ejecutivo que haya aplicado las regulaciones residenciales, tanto catalanas como españolas, que han generado «inseguridad jurídica» para la propiedad. Une al agravio la congelación del crecimiento del parque de vivienda pública, que califica de «irresponsabilidad» por parte de las instituciones.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, recibe al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la entrada de los premios anuales de la patronal / ACN

«Normalización política definitiva»

Más allá de la principal ley económica catalana, Sánchez Llibre aspira a alcanzar la «normalización definitiva» de la política catalana tras el conflicto con el Estado. La meta clave de este apaciguamiento, según el líder patronal, es el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont. Si el líder de Junts puede regresar a Cataluña, asegura, la «normalización política estará completada al 100%»; hecho que debería «facilitar» el entendimiento entre las fuerzas políticas en el Parlamento «en términos muy concretos».