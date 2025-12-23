Foment reclama “solidaritat” als partits per aprovar els pressupostos

Foment del Treball reclama “solidaritat i complicitat” als partits polítics per desencallar els pressupostos de la Generalitat. El president de la patronal catalana de les grans empreses, Josep Sánchez Llibre, ha exigit al Govern que prepari uns comptes “competitius” de cara al 2026, que equilibrin la garantia dels serveis bàsics amb la generació de “riquesa i estabilitat econòmica”. En declaracions a la premsa després de l’acomiadament de curs de l’organització, el dirigent patronal ha reconegut que, si bé els empresaris necessiten un pressupost actiu, la llei “probablement no ens agradarà”; i ha carregat contra els socis preferents del president Salvador Illa al Parlament, ERC i els Comuns. En aquest sentit, ha lamentat que l’executiu sigui “presoner d’uns socis radicals d’esquerres”, i ha pressionat Illa perquè “obri una finestra d’oportunitats” per dialogar amb altres formacions polítiques.
Dins el paquet complet dels hipotètics pressupostos, Sánchez Llibre ha reclamat posar el focus en les mesures per resoldre la crisi de l’habitatge, que considera “la primera preocupació” de Foment. És un dels àmbits a on detecta que la influència d’ERC i els Comuns és contraproduent, en tant que les seves iniciatives “van en la direcció sempre de carregar contra els propietaris”. “És un atac sense pietat”, ha postil·lat. En aquest sentit, ha retret a l’executiu que hagi aplicat les regulacions residencials, tant catalanes com espanyoles, que han generat “inseguretat jurídica” per a la propietat. Uneix al greuge la congelació del creixement del parc d’habitatge públic, que titlla d'”irresponsabilitat” per part de les institucions.
“Normalització política definitiva”
Més enllà de la principal llei econòmica catalana, Sánchez Llibre aspira a assolir la “normalització definitiva” de la política catalana després del conflicte amb l’Estat. La fita clau d’aquest apaivagament, a parer del líder patronal, és el retorn del president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont. Si el líder de Junts pot retornar a Catalunya, assegura, la “normalització política estarà complementada 100%”; fet que hauria de “facilitar” l’entesa entre les forces polítiques al Parlament “en termes molt concrets”.