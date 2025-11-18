El primer semestre del ejercicio -de abril a septiembre- ha supuesto una gran noticia para la compañía Edreams. La empresa de viajes con sede en Barcelona ha cerrado el primer semestre ganando 31,5 millones de euros, una cifra que supone un aumento del 615% en comparación al año anterior cuando el beneficio ‘solo’ fue de 1,33 millones de euros. Este aumento no es la única buena noticia de la plataforma de suscripción de viajes por internet, ya que sus miembros ‘prime’ también han aumentado respecto al año anterior; concretamente un 18% sumando un total de 1,2 millones de altas netas en los últimos 12 meses.

La compañía, además, destaca que en los últimos meses el volumen de ventas también ha aumentado -concretamente un 5%- y se ha situado hasta los 344 millones de euros, mientras que la rentabilidad de la empresa también ha disfrutado de un aumento del 16% respecto al ejercicio anterior y se ha situado en los 94 millones.

Imagen de archivo del consejero delegado de eDreams, Dana Dunne, en la sede de la compañía | Maria Asmarat (ACN)

Las cifras de la compañía en el primer semestre del ejercicio de 2025

En total, la compañía de suscripción de viajes por internet ha cerrado el primer semestre del ejercicio con un aumento del número de suscriptores y se sitúa en los 7,78 millones de suscriptores totales, una cifra que supone que cuenta con 1,2 millones de nuevos miembros respecto a los últimos doce meses y en el primer semestre se han registrado hasta 457.000 altas netas. En cuanto a los ingresos, 344 millones en total, estos se desglosan a través de los ingresos del negocio ‘prime’ de la compañía, que ha aumentado un 20% interanual y se ha situado en los 294 millones de euros. Estos ingresos representan el 74% del margen sobre ingresos lo que supone un aumento del 9% respecto al ejercicio anterior.