El primer semestre de l’exercici -d’abril a setembre- ha suposat una gran notícia per a la companyia Edreams. L’empresa de viatges amb seu a Barcelona ha tancat el primer semestre guanyant 31,5 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 615% en comparació a l’any anterior quan el benefici ‘només’ va ser d’1,33 milions d’euros. Aquest augment no és l’única bona notícia de la plataforma de subscripció de viatges per internet, ja que els seus membre ‘prime’ també han augmentat respecte a l’any anterior; concretament un 18% sumant un total d’1,2 milions d’altes netes en els últims 12 mesos.
La companyia, a més, destaca que en els darrers mesos el volum de vendes també ha augmentat -concretament un 5%- i s’ha situat fins als 344 milions d’euros, mentre que la rendibilitat de l’empresa també ha gaudit d’un augment del 16% respecte a l’exercici anterior i s’ha situat en els 94 milions.
Les xifres la companyia en el primer semestre de l’exercici del 2025
En total, la companyia de subscripció de viatges per internet ha tancat el primer semestre de l’exercici amb un augment del nombre de subscriptors i se situa en els 7,78 milions de subscriptors totals, una xifra que suposa que compta amb 1,2 milions de nous membres respecte als darrers dotzes mesos i en el primer semestre s’han registrat fins a 457.000 altes netes. Pel que fa als ingressos, 344 milions en total, aquests es desglossen a través dels ingressos del negoci ‘prime’ de la companyia, que ha augmentat un 20% interanual i s’ha situat en els 294 milions d’euros. Aquests ingressos representen el 74% del marge sobre ingressos el que suposa un augment del 9% respecte a l’exercici anterior.