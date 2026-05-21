El primer trimestre del año para Ebro supone un nuevo récord en materia de facturación. El primer trimestre de 2026 ha supuesto una facturación récord y suma un total de 141,4 millones de euros, cifra que supone un aumento del 223,6% respecto del mismo período del año 2025. Según los datos de los resultados no auditados que ha presentado este jueves al BME Growth, la empresa automovilística ha sumado unos ingresos de 135,6 millones en ventas de automoción y 6 de otras líneas de negocio.

En total, Ebro ha matriculado 6.625 unidades durante los primeros tres meses del año, lo que supone un 2,2% del total de matriculaciones en el Estado español, según ha señalado la Spanish Association of Automobile and Truck Manufacturers (ANFAC), mientras que llegan a doblar la cuota de mercado media registrada en 2025. En cuanto a las unidades vendidas por parte de la empresa de automoción, se han registrado un total de 5.073 ventas, de las cuales el 90% fueron vehículos híbridos, una cifra que representa que se confirma la tendencia alcista del primer trimestre de 2026 con 1.508 ventas en enero, 1.603 en febrero y 1.962 en marzo. Unas ventas que también han llegado en el mercado de vehículos de ocasión, donde se han registrado 137 operaciones. Unas cifras totales de ventas en las que no se han contabilizado los vehículos en régimen de ‘buy-back’, que en tres meses han sido 1.612.

Línea de montaje de la fábrica de Ebro en la Zona Franca de Barcelona / ACN

Ebro presume de los resultados del primer trimestre

En un comunicado que ha recogido la ACN, el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha presumido de los datos del primer semestre de la compañía automovilística. Ruiz ha asegurado que estas cifras suponen «un paso más» en la ejecución de la estrategia de negocio de la compañía. «Vemos con mucha satisfacción que la aceleración de nuestro proyecto se consolida en el canal de ventas, con unas matriculaciones que se sostienen por encima de las 2.000 unidades mensuales», ha concluido.